Iltempo.it - Cento anni di Petti a Tuttofood 2025

Dal 5 all'8 maggio Italian Food S.p.A. e il marchiotornano protagonisti alla decima edizione di, la Fiera globale del settore agroalimentare, con i loro prodotti più amati e un ricco programma di show-cooking aperti al pubblico. Un'edizione speciale, che coincide con un traguardo importante per l'azienda: i 100di storia, dal 1925 punto di riferimento nella produzione di conserve di pomodoro di alta qualità, con una visione da sempre orientata all'innovazione e alla valorizzazione della materia prima. Per celebrare il suo secolo di storia, Italian Food accoglierà i visitatori della Fiera presso il suo spazio espositivo localizzato allo stand K13 del Padiglione 4: uno spazio pensato per raccontare il suo percorso fatto di tradizione familiare, innovazione e passione per la materia prima, di cui la linea premium di conserve di pomodoro, lanciata nel 2013, è divenuta nel tempo un'importante e rappresentativa testimonianza. 🔗 Iltempo.it