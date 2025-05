Cene in vigna Solstizio d' estate alla cantina Vigna Roda

© Padovaoggi.it - Cene in vigna “Solstizio d'estate” alla cantina Vigna Roda Solstizio d'estate” alla cantina Vigna Roda è il nuovo appuntamento di “Cene in Vigna” in programma sabato 21 giugno dalle ore 19.30.Tutti gli appuntamenti delle "Cene in Vigna" sui Colli EuganeiDettagliSolstizio d’estate in Vigna, un brindisi al sole che non vuole tramontare. Un modo per. 🔗 d'è il nuovo appuntamento di “in” in programma sabato 21 giugno dalle ore 19.30.Tutti gli appuntamenti delle "in" sui Colli EuganeiDettaglid’in, un brindisi al sole che non vuole tramontare. Un modo per. 🔗 Padovaoggi.it

Cosa riportano altre fonti

Cene in vigna “Tavolata” al Filò delle Vigne - Cene in vigna “Tavolata” al Filò delle Vigne è il nuovo appuntamento di “Cene in vigna” in programma venerdì 27 giugno dalle ore 19.30. Tutti gli appuntamenti delle "Cene in Vigna" sui Colli Euganei Dettagli Una lunga tavolata campestre, al contempo raffinata, si svolgerà circondati dai filari... 🔗padovaoggi.it

Cene in vigna “BioDinner” alla cantina Quota 101 - BioDinner alla cantina Quota 101 è il nuovo appuntamento di “Cene in vigna” in programma venerdì 13 giugno dalle ore 19.30. Tutti gli appuntamenti delle "Cene in Vigna" sui Colli Euganei Dettagli BioDinner alla Cantina Quota 101 Un’esperienza di gusto nel cuore verde dei Colli Euganei... 🔗padovaoggi.it

Cene in vigna “Limoni e Fior d'Arancio” alla cantina La Mincana - “Limoni e Fior d'Arancio” alla cantina La Mincana è il primo appuntamento di “Cene in vigna” in programma sabato 7 giugno dalle ore 19.30. Tutti gli appuntamenti delle "Cene in Vigna" sui Colli Euganei Dettagli Prima tappa del Tour 2025: tra i limoni che incorniciano il romantico... 🔗padovaoggi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cene in vigna “Solstizio d'estate” alla cantina Vigna Roda il 21 giugno 2025; Tornano per il nono anno consecutivo le Cene in Vigna sui Colli Euganei; TaulalUUUnga, tavola lunga nei vigneti del Roero; Eventi astronomici con telescopio in Italia: tutte le date del 2024. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cene in vigna “Solstizio d'estate” alla cantina Vigna Roda - “Solstizio d'estate” alla cantina Vigna Roda è il nuovo appuntamento di “Cene in vigna” in programma sabato 21 giugno dalle ore 19.30. Solstizio d’estate in vigna, un brindisi al sole che non vuole ... 🔗padovaoggi.it

Tornano per il nono anno consecutivo le "Cene in Vigna" sui Colli Euganei - Si parte da giungo e fino a settembre tantissimi appuntamenti per scoprire la gioia di stare insieme in un territorio straordinario come i colli Euganei. Di seguito tutti i dettagli ... 🔗padovaoggi.it

Solstizio d’inverno 2024: quando avverrà - Grazie a queste variazioni capita che i solstizi cadano il 20 o il 21 giugno (solstizio d’estate) oppure il 21 o il 22 dicembre (solstizio d’inverno). Solstizio d’inverno significato Durante ... 🔗msn.com