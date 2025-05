Cena con delitto 3 | Rian Johnson spera che venga distribuito nelle sale cinematografiche

Cena con delitto 3, intitolato Wake Up Dead Man, e il regista Rian Johnson ha parlato delle sue speranze legate alla distribuzione. Rian Johnson ha svelato che spera in una distribuzione cinematografica del capitolo 3 di Cena con delitto, film intitolato Wake Up Dead Man. Il regista, intervistato da Business Insider, ha infatti parlato dei suoi desideri legati al futuro del progetto realizzato in collaborazione con Netflix. Le speranze per il sequel In autunno arriverà il nuovo film con star Daniel Craig nella parte del detective Benoit Blanc. Rian Johnson, parlando di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, ha dichiarato: "Voglio che arrivi nel maggior numero di cinema e il più a lungo possibile". Il filmmaker ha rivelato che Netflix .

