Cena al tramonto a Villa Beatrice d' Este

© Padovaoggi.it - “Cena al tramonto” a Villa Beatrice d'Este Cena al tramonto a Villa Beatrice d’Este è il nuovo appuntamento di “Cene in vigna” in programma mercoledì 9 luglio dalle ore 19.30.Tutti gli appuntamenti delle "Cene in Vigna" sui Colli EuganeiDettagliUn calice sospeso tra cielo e natura: il tempo rallenta e i sensi si accendono a Villa. 🔗 ald’è il nuovo appuntamento di “Cene in vigna” in programma mercoledì 9 luglio dalle ore 19.30.Tutti gli appuntamenti delle "Cene in Vigna" sui Colli EuganeiDettagliUn calice sospeso tra cielo e natura: il tempo rallenta e i sensi si accendono a. 🔗 Padovaoggi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Montichiari: cena spettacolo al Green Park di Villa Boschetti - Venerdì 7 marzo, preparati a vivere un'esperienza indimenticabile al Ristorante Green Park Villa Boschetti di Montichiari (BS), in via Mantova n190! In occasione della Festa della Donna, ti invitiamo a partecipare a un evento straordinario che combina moda, musica e divertimento! La serata si... 🔗bresciatoday.it

Dopo 6 anni riapre al pubblico (e ai matrimoni) la storica villa Ricotti - Riapre la villa Ricotti di Arese, dimora lombarda settecentesca di proprietà privata chiusa dal 2019. Nella corso della seduta di giovedì sera, la Giunta comunale ha approvato la bozza di accordo che consentirà al Comune di utilizzare La Valera per celebrare matrimoni e unioni civili e per lo svolgimento di iniziative culturali ed eventi organizzati dal Comune e aperti al pubblico. "La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un passo decisivo per restituire alla cittadinanza un luogo simbolo della nostra città, che racchiude la storia e l’identità del nostro territorio – dichiara il ... 🔗ilgiorno.it

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO - Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio 🔗tg24.sky.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Cena al tramonto” a Villa Beatrice d'Este il 9 luglio 2025; Tornano per il nono anno consecutivo le Cene in Vigna sui Colli Euganei; Dove si sono sposati Beatrice Valli e Marco Fantini: le location del matrimonio da sogno a Capri; Portale - Festa del Primo Maggio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Cena al tramonto” a Villa Beatrice d'Este - Cena al tramonto a Villa Beatrice d’Este è il nuovo appuntamento di “Cene in vigna” in programma mercoledì 9 luglio dalle ore 19.30. Un calice sospeso tra cielo e natura: il tempo rallenta e i sensi ... 🔗padovaoggi.it