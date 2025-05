Cecilia Rodriguez conferma la crisi con Ignazio Moser? I segnali social

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ufficialmente in crisi? La domanda impazza sui social dopo settimane di indizi, voci e assenze condivise. La coppia non appare insieme da prima di Pasqua, e durante le vacanze ognuno ha seguito la propria strada. A confermare il momento delicato è stata la stessa Cecilia, che venerdì 2 maggio ha fatto un gesto alquanto riflessivo e malinconico. Il silenzio continua anche sul fronte famiglia, con una presunta lite con Belen Rodriguez che complica ulteriormente il quadro. Scopriamo insieme le ultime novità.La frase di Cecilia Rodriguez che svela il momento buioNelle sue Instagram Stories, Cecilia Rodriguez ha condiviso una pagina del "Calendario Geniale", con una citazione eloquente: "Il segreto è stare bene con se stessi. Solo allora, ovunque andrai sarà il posto più bello del mondo".

