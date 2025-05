Cecchi Gori provoca la Juve con quell’ex bianconero | Mi meraviglio dei bianconeri si vedeva lontano un miglio che sarebbe esploso Che attacco alla Signora!

© Juventusnews24.com - Cecchi Gori provoca la Juve con quell’ex bianconero: «Mi meraviglio dei bianconeri, si vedeva lontano un miglio che sarebbe esploso». Che attacco alla Signora! Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, coglie la palla al balzo per criticare pesantemente la Juve in merito a quell’operazione di calciomercatoRadio Firenze Viola è stato “teatro” di un attacco che Vittorio Cecchi Gori ha sferrato nei confronti della Juve. Il soggetto della provocazione avanzata dall’ex presidente della Fiorentina è Moise Kean, di cui i bianconeri si sarebbero sbarazzati troppo celermente e superficialmente.PAROLE – «A me è sempre piaciuto Kean, l’avrei preso già prima. Mi meraviglio infatti della Juventus, si vedeva lontano un miglio che sarebbe esploso. Moise oggi è forse il miglior centravanti che abbiamo in Italia. Kean è un calciatore nato alla Juventus ma va tenuto a tutti i costi, non lo ritrova mica un altro attaccante così la Fiorentina». .com 🔗 , ex presidente della Fiorentina, coglie la pal balzo per criticare pesantemente lain merito a quell’operazione di calciomercatoRadio Firenze Viola è stato “teatro” di unche Vittorioha sferrato nei confronti della. Il soggetto dellazione avanzata dall’ex presidente della Fiorentina è Moise Kean, di cui isiro sbarazzati troppo celermente e superficialmente.PAROLE – «A me è sempre piaciuto Kean, l’avrei preso già prima. Miinfatti dellantus, siunche. Moise oggi è forse ilr centravanti che abbiamo in Italia. Kean è un calciatore natontus ma va tenuto a tutti i costi, non lo ritrova mica un altro attaccante così la Fiorentina». .com 🔗 Juventusnews24.com

