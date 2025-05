C’è un Huijsen anche nel Milan | l’ha regalato ora vale 20 volte tanto!

volte basta un po' di fiducia in più. La storia di un giovane lasciato andare troppo in fretta e di un rimpianto che brucia ancora tra le mura di MilanelloC'è un Huijsen anche nel Milan: l'ha regalato, ora vale 20 volte tanto! (Foto: Ansa) – serieanews.comA volte, nella vita come nel calcio, basterebbe crederci un po' di più. Non sempre, sia chiaro. Ma ci sono quei casi in cui l'intuito ti porta a un passo dal tesoro e poi, proprio all'ultimo, molli la presa.Succede, soprattutto in un ambiente veloce e spietato come quello del calcio di oggi. E, per quanto al Milan abbiano ormai imparato a convivere con certe nostalgie, ci sono rimpianti che bruciano più di altri.Tra le intuizioni di Paolo Maldini da dirigente, infatti, non ci sono solo acquisti sicuri e flop inevitabili. C'è anche un mondo di operazioni che, col tempo, stanno rivelando tutta la loro lungimiranza.

