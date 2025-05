C’è la scelta Uomini e Donne annuncio imminente di Gianmarco Ecco quando

Uomini e Donne per l'edizione 20242025, e l'attesa dei fan si fa sempre più intensa. Secondo quanto rivelato da Gemma Palagi, volto ormai familiare per gli spettatori del programma, le ultime riprese si svolgeranno lunedì 12 maggio negli studi Elios di Roma. Anche se le puntate continueranno ad andare in onda su Canale 5 fino alla fine del mese, quella data segnerà ufficialmente la chiusura di un'annata che si è confermata molto seguita e discussa. La redazione, infatti, ha già registrato diverse puntate che saranno trasmesse nelle settimane successive, mantenendo così vivo l'interesse del pubblico anche dopo lo stop alle riprese.>>"Hanno detto di Gianmarco". Uomini e Donne, la segnalazione sul tronista e la produzione intervieneL'appuntamento del 12 maggio si preannuncia particolarmente significativo non solo perché concluderà l'edizione in corso, ma anche per un evento molto atteso: la scelta di Gianmarco Steri.

Uomini e Donne anticipazioni tv: Gianmarco Steri svela chi è la sua scelta al momento - Durante la registrazione del 4 marzo 2025 di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha vissuto momenti di confronto e tensione con le sue corteggiatrici. Dopo aver baciato Francesca Polizzi nella scorsa puntata, il tronista ha preso una decisione che ha scatenato la reazione della ragazza. Ha invece trascorso del tempo con Cristina Ferrara e Nadia, cercando di approfondire la conoscenza. Il percorso del tronista si fa sempre più complicato anche perchè ha ammesso chi è la sua corteggiatrice preferita al momento! Scopriamolo insieme grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni. 🔗anticipazionitv.it

Anticipazioni Tv, Uomini e Donne: Gianmarco Steri svela chi è la sua scelta al momento - Durante la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne del 4 marzo 2025, Gianmarco Steri ha vissuto momenti di confronto e tensione con le sue corteggiatrici. Dopo aver baciato Francesca Polizzi nella scorsa puntata, il tronista ha preso una decisione che ha scatenato la reazione della ragazza. Ha invece trascorso del tempo con Cristina Ferrara e Nadia, cercando di approfondire la conoscenza. 🔗anticipazionitv.it

Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina d’accordo sulla scelta? La segnalazione - Gianmarco Steri, tronista attualmente in carica nel trono classico di Uomini e Donne, si trova al centro di una nuova bufera. Una segnalazione condivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano getta pesanti ombre sulla sincerità del suo percorso, in particolare per quanto riguarda il rapporto con Cristina Ferrara, una delle sue corteggiatrici. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso. Uomini e Donne gossip: accuse gravi su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara Una testimonianza apparsa nelle Instagram Stories di Deianira Marzano ha lasciato il web senza parole. 🔗anticipazionitv.it

Uomini e Donne, Gianmarco Steri vicino alla scelta: chi la spunterà tra Cristina e Nadia? - Manca sempre meno alla scelta di Gianmarco Steri. Chi tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara sarà la corteggiatrice scelta dal tronista di Uomini e Donne? 🔗msn.com

Anticipazioni Uomini e Donne: Cristina torna e Gianmarco Steri va in crisi, la sorpresa di Nadia - La registrazione di Uomini e Donne di ieri, lunedì 28 aprile, ha segnato un nuovo epilogo per il trono di Gianmarco Steri, conteso tra due corteggiatrici ... 🔗fanpage.it

Scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne: quando e chi è tra Nadia e Cristina/ Anticipazioni, rumor, fake news - Scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne: quando e chi è tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara: anticipazioni, indiscrezioni e fake news ... 🔗ilsussidiario.net