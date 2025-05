C' è Inter-Barcellona alcolici vietati a Milano | le vie dove non si può bere

Inter-Barcellona, in programma lunedì 6 maggio allo stadio San Siro, il prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. 🔗 Milanotoday.it - C'è Inter-Barcellona, alcolici vietati a Milano: le vie dove non si può bere Niente birre, spritz, amari o altre bevande alcoliche. In occasione della partita di Champions League, in programma lunedì 6 maggio allo stadio San Siro, il prefetto Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. 🔗 Milanotoday.it

Dazi sugli alcolici europei: a rischio un export da 4,9 miliardi di euro - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani: “Domani incontrerò il Segretario di stato americano. Una guerra commerciale non conviene a nessuno” 🔗ilgiornale.it

Borsa: soffrono gli alcolici europei con i dazi di Trump - I dazi di Donald Trump mettono in difficoltà il settore degli alcolici europei in Borsa che cede il 2,7%. A Piazza Affari scivola Campari (-3,6%). Nel Vecchio continente giù anche Pernord Ricard (-3,7%), Heineken (-1,1%), Carlsberg (-1,2%). Contiene le perdite Diageo (-0,4%). 🔗quotidiano.net

Il ristorante che offre da bere a chi evita gli alcolici - Se guidi e non bevi alcolici, le bevande analcoliche sono gratis. É questa l'iniziativa lanciata dalla Taverna Brigantia, un locale sulle colline dell'Alto Vergante, a Brovello-Carpugnino, per affrontare le conseguenze dell'entrata in vigore, a fine 2024, del nuovo codice della strada e per... 🔗novaratoday.it

