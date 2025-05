Cavallo denutrito e ferito in un campo | intervento di carabinieri e Asl | FOTO

Cavallo in un terreno nei pressi di Orte. A segnalare la presenza dell’animale, visibilmente denutrito e affetto da infezioni cutanee, è stato l’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, presente sul posto già dalla giornata di ieri. 🔗 Viterbotoday.it - Cavallo denutrito e ferito in un campo: intervento di carabinieri e Asl | FOTO È stato salvato nella giornata di oggi 2 maggio, unin un terreno nei pressi di Orte. A segnalare la presenza dell’animale, visibilmentee affetto da infezioni cutanee, è stato l’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, presente sul posto già dalla giornata di ieri. 🔗 Viterbotoday.it

Fuori dal campo e le interviste. Cede un cancello, ferito un fonico dello stadio - Un’ora prima dell’inizio della partita, all’esterno del Mannucci si è sfiorata la tragedia. Un pesante cancello di ferro che delimita l’accesso alla pista di atletica è caduto schiacciando un addetto all’impianto fonico dello stadio che stava aprendo la struttura per accedere all’impianto. Trasportato all’ospedale di Pisa per la frattura del bacino, è in condizioni serie. A fine gara invece è stato il momento delle consuete interviste di rito con l’allenatore Leonardo Menichini, apparso dispiaciuto per la sconfitta ma non deluso: "Ho visto la mia squadra che si è impegnata e che ha commesso ... 🔗sport.quotidiano.net

Parma-Bologna, rotoli di carta in campo: un tifoso ferito - La Digos della Questura di Parma sta indagando per fare chiarezza sul lancio di rotoli di carta per scontrini sul prato del Tardini durante il derby d'Emilia tra Parma-Torino. Sono stati acquisiti i filmati delle videocamere di sicurezza dello stadio per risalire ai responsabili. A causa della... 🔗parmatoday.it

Milano, la sparatoria al campo rom che ha ferito padre e figlio: la falsa pista della rapina e l’ipotesi della vendetta - Nessuna rapina. Sarebbe stata tutta una messinscena quella descritta dai testimoni che sostengono di aver visto il ferimento di Marco e Kevin Deragna, padre e figlio sinti di 58 e 29 anni che lunedì sera sono stati portati dal campo rom di via Chiesa Rossa di Milano all’ospedale Humanitas di Rozzano. Dopo l’allarme, scattato intorno alle 21.30 di lunedì sera, le forze dell’ordine hanno trovato bossoli sparsi per strada tra il cortile e l’ingresso dal campo, macchie di sangue e fioriere rovesciate. 🔗open.online

Frustava il suo cavallo già ferito. Denunciato per maltrattamenti - Allertati da un cittadino, i Carabinieri di Silandro hanno sorpreso un 65enne mentre colpiva con la frusta un cavallo Haflinger proprio sulla ferita, lunga circa 25 centimetri, che l'animale si ... 🔗rainews.it

Frusta a sangue il cavallo ferito: denunciato per maltrattamento - L’uomo infatti, all’arrivo dei militari, era stato sorpreso a frustare il cavallo di razza “haflinger” di cui era proprietario, proprio in corrispondenza di una profonda ferita, lunga circa 25 cm, che ... 🔗altoadige.it

Il cavallo ha un malore e stramazza al suolo, il cavaliere cade e si ferisce gravemente - Vista la dinamica e le ferite riportate è stato richiesto anche l'intervento di Pegaso. Il cavallo, privo di vita, è stato invece recuperato dai vigili del fuoco. 🔗lanazione.it