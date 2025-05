Cattive acque I Pfas in Veneto

Pfas in Veneto: i danni all'ambiente e alla salute. Proiezione dell'episodio 6 di Junk - Armadi Pieni – Veneto. Proiezione e dialogo con Piergiorgio Boscagin - Legambiente Veneto. Evento inserito nella rassegna VISIONI per un futuro migliore. Serata informativa sull'inquinamento da Pfas in Veneto: i danni all'ambiente e alla salute.

Emergenza PFAS nelle acque italiane: quali soluzioni per la tutela della salute pubblica? - L’inquinamento da PFAS (sostanze poli- e per-fluoroalchiliche) nelle acque potabili italiane rappresenta una delle più gravi emergenze ambientali e sanitarie del nostro tempo. Recenti studi hanno evidenziato livelli allarmanti di queste sostanze in diverse regioni del Paese, con una presenza significativa anche nelle acque destinate al consumo domestico. Secondo le analisi condotte da Greenpeace, il 79% dei campioni prelevati in Italia contiene almeno una delle 58 sostanze PFAS monitorate, con un impatto diretto sulla salute delle persone e sull’ecosistema. 🔗ildenaro.it

Il governo introduce in silenzio limiti ai Pfas nelle acque potabili: la rivelazione di Greenpeace. “Ma testo migliorabile” - Dopo gli scandali, i processi e le inchieste sugli ‘inquinanti eterni’, arriva in Parlamento un decreto legislativo che riduce i limiti per la presenza nelle acque potabili di Pfas, i composti poli e perfluoroalchilici altrimenti noti come ‘inquinanti eterni’. Il decreto legislativo 260, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 marzo e trasmesso al Senato, dovrà passare al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Disastro Pfas in Veneto: Pm chiedono 121 anni di carcere per 9 imputati - Il disastro ambientale dei Pfas dispersi in mezzo Veneto non ha uguali in Europa. L’azienda chimica Miteni spa di Trissino ha causato l’avvelenamento di 350 mila persone nelle province di Vicenza, Verona e Padova e i vertici che si sono succeduti nel tempo meriterebbe complessivi 121 anni e mezzo di carcere. Sono i nove dirigenti […] The post Disastro Pfas in Veneto: Pm chiedono 121 anni di carcere per 9 imputati appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Pfas: in Veneto plasmaferesi e scambio plasmatico funzionano. Abbattimento medio nel sangue tra 35 e 68 per cento - le due tecniche utilizzate dai sanitari del Veneto per abbattere la presenza di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas e Pfoa) nella popolazione interessata al grave inquinamento verificatosi in ... 🔗quotidianosanita.it

Pfas, finalmente anche in Italia si parla di limiti nell’acqua - Nuovi standard di qualità, prevenzione, bando alle sostanze per- e polifluoroalchiliche: sono le richieste di Greenpeace Italia, Legambiente e Mamme No Pfas al governo. Con un nuovo decreto ora in dis ... 🔗vita.it

Allarme PFAS nelle acque della Valle di Susa: richiesto l’intervento di Governo e Regione - VALSUSA – La presenza di composti perfluoroalchilici (PFAS) nelle acque della Valle di Susa desta crescente preoccupazione nella comunità locale. In particolare, recenti analisi avrebbero evidenziato ... 🔗lagendanews.com