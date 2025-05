Catanzaro vs Sampdoria | le probabili formazioni

Catanzaro vs Sampdoria si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Ceravolo.Catanzaro VS Sampdoria: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI calabresi stanno rischiando seriamente i playoff a causa dei risultati ottenuti nelle ultime cinque giornate nelle quali sono arrivati soltanto due punti. Nonostante ciò, alla squadra di Caserta manca poco per raggiungere l'obiettivo, avendo 48 punti e quattro lunghezze di vantaggio sulle dirette inseguitrici a due giornate dalla fine.I blucerchiati sono invece sull'orlo del precipizio, visto che l'avvento del nuovo tecnico Evani non sta portando risultati.

