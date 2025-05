Catania controlli a tappeto su B&B e case vacanza nel centro storico

tappeto per legalità e sicurezzaNel cuore di Catania, i Carabinieri della Compagnia Piazza Dante hanno condotto controlli straordinari sulle strutture ricettive, come previsto dal piano operativo del Comando Provinciale. L'attività si è concentrata su Bed & breakfast e case vacanza del centro storico, con l'obiettivo di contrastare l'illegalità diffusa e garantire il rispetto delle normative vigenti.15 strutture ispezionate, 21 persone identificateDurante l'operazione, i militari hanno ispezionato 15 strutture ricettive e identificato 21 persone. I controlli si sono focalizzati su più fronti: dalla regolarità amministrativa fino alla verifica dei codici identificativi regionali (CIR) e nazionali (CIN), strumenti fondamentali per assicurare la tracciabilità e la trasparenza del settore turistico.

