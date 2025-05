Casper Ruud si prende la finale a Madrid Cerundolo spreca e cede in due set

Casper Ruud è il primo finalista del Masters 1000 di Madrid. Il norvegese esce vincitore da una battaglia di due set contro l'argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un'ora e cinquantatré minuti di gioco. Si tratta della venticinquesima finale della carriera a livello ATP per Ruud, ma solamente la terza in un 1000 dopo quelle perse a Miami nel 2022 da Carlos Alcaraz e lo scorso anno a Montecarlo da Stefanos Tsitsipas.Ottimo il torneo di Cerundolo, che esce comunque con enormi rimpianti per questa sconfitta, visto che è stato sempre avanti di un break in entrambi i set e ha sfruttato solamente tre delle diciotto palle break avute a disposizione. Dall'altra parte Ruud è stato solido nei momenti decisivi e ha giocato d'esperienza. Cerundolo chiude il match con 28 vincenti contro i 17 del norvegese, che ha commesso un errore forzato in meno (26 contro 27).

