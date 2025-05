Caso ultras perchè Inter e Milan hanno patteggiato e la Juventus no

Inter e Milan hanno patteggiato e la Juventus, all'epoca dell'inchiesta sui rapporti con gli ultras e le infiltrazioni della 'ndrangheta, no? E perché Inzaghi e Calhanoglu se la sono cavata con una giornata di squalifica, mentre Agnelli fu inibito per 12 mesi (peraltro poi ridotti a 3)? La giustizia sportiva è stata "piuma" con le Milanesi oggi e "fero" con la Juventus nel 2017, oppure il finale sportivo dell'indagine della Procura Figc nata dalle carte di quella Milanese dell'inchiesta Doppia Curva è più o meno quello che ci si poteva attendere, codice alla mano?Senza scomodare Verdone e la celebre battuta pronunciata da Mario Brega ("Sta mano po' esse fero e po' esse piuma") in 'Bianco, rosso e Verdone', alcune delle domande che agitano i bar sport italiani da quando è stata ufficializzata la notizia del patteggiamento allargato a tutti i protagonisti, tranne Calabria, con chiusura dal punto di vista sportivo dell'inchiesta.

Serie A e lotta scudetto: in caso di spareggio sarà sempre Inter-Napoli! Ecco perché - La corsa scudetto entra sempre più nel vivo e, con il campionato che si avvicina alla fase decisiva, iniziano a prendere piede le ipotesi su un possibile arrivo a pari punti tra le squadre in lotta per il titolo. REGOLA SPAREGGIO – Dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi si è portata a +3 sul Napoli, ma Antonio Conte spera ancora di riuscire almeno nell’aggancio. In caso di arrivo in parità, lo scudetto si assegnerebbe attraverso uno spareggio secco. 🔗inter-news.it

Caso ultras Milan e Inter, dagli arresti al processo. Le tappe dell'inchiesta - L'inchiesta Doppia Curva della Procura di Milano ha portato all'arresto dei capi delle curve di Inter e Milan, con l'accusa di associazione a delinquere al fine di estorsioni e aggressioni. Per la curva nerazzura c'è l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, visto l'ingresso nell'ex direttivo di elementi legati alla 'ndrangheta (Antonio Bellocco). Il percorso giudiziario è diviso in due tronconi: giudizio immediato per tre ultras del Milan (tra cui Christian Rosiello e Francesco Lucci, fratello di Luca) e rito abbreviato per altri 16, tra cui i capi assoluti (Andrea Beretta, diventato ... 🔗tg24.sky.it

Inchiesta ultras, perché Simone Inzaghi ha patteggiato una multa con la Figc: il caso dei biglietti della finale di Champions League - L’allenatore Simone Inzaghi ed il calciatore Hakan Calhanoglu sono stati multati dalla Procura federale della Figc. Ma perché il mister dell’Inter è stato sanzionato? Inchiesta ultras, perché Simone Inzaghi ha patteggiato una multa con la Figc: il caso dei biglietti della finale di Champions League (ANSA FOTO) – Notizie.comTutto parte da un’inchiesta della Procura federale nata da un’altra indagine, quella della Direzione distrettuale antimafia (Dda) denominata Doppia curva. 🔗notizie.com

