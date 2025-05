Caso traffico a Fiumicino Miccoli | Prime prove d’estate un inferno

Fiumicino, 2 maggio 2025 – “Gestire un territorio ampio come il comune di Fiumicino è cosa non da poco, molte amministrazioni negli anni si sono cimentate in questo difficile compito, poche sono riuscite a gestire in maniera efficace o quantomeno funzionale”. A dichiararlo, in un comunicato stampa, è Giuseppe Miccoli, consigliere comunale Lista Civica Ezio.“Questa attuale amministrazione guidata dal sindaco Baccini – prosegue Miccoli – e da molti suoi uomini che negli anni scorsi hanno sempre urlato, al primo ingorgo estivo, cioè ieri 1° maggio, ha fallito miseramente. Durante la campagna elettorale si prometteva una gestione del territorio efficace ed attenta e mai si sarebbe avuto un “inferno”, invece ieri si è visto ed è sotto gli occhi di tutti un caos totale, soprattutto nei luoghi costieri: Fiumicino, Focene, Passoscuro, Fregene. 🔗 , 2 maggio 2025 – “Gestire un territorio ampio come il comune diè cosa non da poco, molte amministrazioni negli anni si sono cimentate in questo difficile compito, poche sono riuscite a gestire in maniera efficace o quantomeno funzionale”. A dichiararlo, in un comunicato stampa, è Giuseppe, consigliere comunale Lista Civica Ezio.“Questa attuale amministrazione guidata dal sindaco Baccini – prosegue– e da molti suoi uomini che negli anni scorsi hanno sempre urlato, al primo ingorgo estivo, cioè ieri 1° maggio, ha fallito miseramente. Durante la campagna elettorale si prometteva una gestione del territorio efficace ed attenta e mai si sarebbe avuto un “”, invece ieri si è visto ed è sotto gli occhi di tutti un caos totale, soprattutto nei luoghi costieri:, Focene, Passoscuro, Fregene. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

