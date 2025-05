Caso Rocco Siffredi un video di Marika Milani solleva dubbi dopo l’intervista a Le Iene

video in possesso di una fonte vicina a Rocco Siffredi potrebbe ribaltare le accuse di abusi mosse nei suoi confronti. Il filmato, risalente al 2022, mostra Siffredi che introduce un'attrice, oggi tra le accusatrici, durante un evento pubblico. La fonte ha dichiarato a Mow Mag: "Ho il video sul palco con la smentita ufficiale". Questo potrebbe sollevare dubbi sulla testimonianza della donna, che, secondo quanto riportato, avrebbe denunciato presunti abusi avvenuti prima dell'evento.Nel video, l'attrice appare al fianco di Siffredi e sua madre, in un contesto pubblico che sembrerebbe difficile da conciliare con le gravi accuse mosse in seguito. La fonte precisa che l'attrice, durante un incontro al Rocco Academy, aveva anche scherzato dicendo di poter essere severa con gli studenti più discoli, una dichiarazione che appare in netto contrasto con le recenti denunce.

Caso Rocco Siffredi, accusato di abusi: spunta il video che ribalta le cose - Il nome di Rocco Siffredi torna a far parlare di sé, e non è bello. Il 30 aprile 2025, un'inchiesta televisiva delle Iene ha portato in prima serata le testimonianze di alcune attrici che lo accusano di comportamenti pesanti durante provini e set. Storie raccontate con dettagli crudi, tra scene spinte e rapporti di potere. La miccia è accesa, e stavolta brucia anche fuori dal suo regno ungherese, dove da anni dirige la sua Academy.

Rocco Siffredi sotto accusa: il video che potrebbe ribaltare tutto - Un filmato del 2022 emerge nel caso di accuse contro Rocco Siffredi, creando nuove polemiche.

Rocco Siffredi accusato di stupro da attrici hard: "Ha fatto un anale che gli avevo proibito di fare, mi è uscito sangue", lui: "Complotto internazionale contro di me" - Un'altra attrice hard: "Costretta a fare cose anali su di lui con bocca e dita, io non volevo", Siffredi: "Campagna per screditarmi, una congiura, la mia sessualità è forte e violenta, ma è sempre stata consensuale"

