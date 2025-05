Caso Pierina Valeria difende Louis e attacca Manuela | Quattro schiaffi

Caso di Pierina Paganelli torna al centro di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Nella puntata di venerdì 2 maggio è andata in onda l'intervista a Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, che punta il dito contro l'amante dell'uomo, Manuela Bianchi, e sostiene che sarebbe stata proprio lei a incastrarlo in questa vicenda. Il 35enne è al momento il principale indiziato dell'omicidio e ha iniziato uno sciopero della fame da circa una settimana per la carcerazione preventiva, che lo ha portato a essere ricoverato in ospedale. "Le sue condizioni fisiche non sono ottimali, anche perché non è un soggetto che ha tanto da consumare, quindi è il suo modo silenzioso di protestare contro quello che sta succedendo. Quello che gli ho detto ieri in carcere è che quando si siederà in corte d'assise dovrà essere lucido, non deve fare il gioco di chi gli vuole inchiodare la bara"; dice la moglie in trasmissione. 🔗 © Iltempo.it - Caso Pierina, Valeria difende Louis e attacca Manuela: "Quattro schiaffi" IldiPaganelli torna al centro di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Nella puntata di venerdì 2 maggio è andata in onda l'intervista aBartolucci, moglie diDassilva, che punta il dito contro l'amante dell'uomo,Bianchi, e sostiene che sarebbe stata proprio lei a incastrarlo in questa vicenda. Il 35enne è al momento il principale indiziato dell'omicidio e ha iniziato uno sciopero della fame da circa una settimana per la carcerazione preventiva, che lo ha portato a essere ricoverato in ospedale. "Le sue condizioni fisiche non sono ottimali, anche perché non è un soggetto che ha tanto da consumare, quindi è il suo modo silenzioso di protestare contro quello che sta succedendo. Quello che gli ho detto ieri in carcere è che quando si siederà in corte d'assise dovrà essere lucido, non deve fare il gioco di chi gli vuole inchiodare la bara"; dice la moglie in trasmissione. 🔗 Iltempo.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caso Pierina: il mistero di Valeria, spunta un audio che la compromette. Lei ha una crisi di nervi - Rimini, 22 febbraio 2025 – Come in bilico su di un filo. Quello teso sopra un baratro di ansie e pressioni, appeso all’acuto sarcasmo e alla spigliatezza di chi ha così sempre affrontato – e schermato – il tornado mediatico e investigativo che ha colpito la sua famiglia da dopo l’omicidio di Pierina Paganelli. Ma stavolta, forse, la corazza di Valeria Bartolucci non le basta più. A sollevare preoccupazioni per la “tenuta clinica e psicologica in questa fase” della moglie di Louis Dassilva, il 34enne in carcere da luglio perché ritenuto dalla procura di Rimini l’assassino di Pierina, è la ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Caso Pierina, Valeria interrogata a sorpresa: sotto la lente un audio misterioso, ma lei non risponde - Rimini, 20 febbraio 2025 – È successo tutto in un baleno. Un fulmine investigativo che in via del Ciclamino si è materializzato alle 16.30 di ieri pomeriggio, quando gli agenti della squadra mobile si sono presentati al civico 31, terzo piano, per convocare Valeria Bartolucci in procura per rendere sommarie informazioni testimoniali. Un ‘interrogatorio’ a sorpresa alla moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’assassinio di Pierina Paganelli, che però è durato pochissimi minuti. 🔗ilrestodelcarlino.it

“Devo dirvi di mio marito”. Caso Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci choc su Louis Dassilva - Nel corso della trasmissione Ore 14, in onda su Rai 2 e condotta da Milo Infante, Valeria Bartolucci ha rilasciato un’intervista destinata a far discutere. La donna è la moglie di Louis Dassilva, l’uomo attualmente detenuto con l’accusa di essere il responsabile dell’omicidio di Pierina Paganelli. Davanti alle telecamere, Bartolucci ha lanciato un drammatico appello, raccontando le condizioni sempre più preoccupanti del marito in carcere, e rivelando pensieri che delineano uno stato psicologico al limite della sopportazione. 🔗caffeinamagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Caso Pierina a Quarto Grado. Valeria difende Louis e attacca Manuela: "Quattro schiaffi" - Il caso di Pierina Paganelli torna al centro di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Nella puntata di ... 🔗iltempo.it

Caso Pierina, Valeria Bartolucci: Louis è ricoverato e sta male - Roma, 2 mag. (askanews) – “Louis l’ho trovato molto male sia fisicamente che psicologicamente. Ha un catetere vescicale, delle flebo alle braccia e cercano di alimentarlo anche per via naturale, sping ... 🔗askanews.it

Pierina Paganelli, la moglie di Dassilva insiste: «Sta male, chi lo ha spedito in carcere deve averlo sulla coscienza» - La trasmissione Ore 14 in onda su Rai2 condotta da Milo Infante torna a occuparsi del caso di Pierina Paganelli e dà nuovamente voce alla moglie di Louis Dassilva, Valeria ... 🔗msn.com