Caso Paganelli la moglie di Dassilva lancia un appello sulle condizioni del marito

In una recente intervista trasmessa su Ore 14 condotto da Milo Infante su Rai 2, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, ha espresso profonda preoccupazione per le condizioni del marito, attualmente in carcere con l'accusa di omicidio di Pierina Paganelli. Le sue dichiarazioni hanno sollevato un dibattito pubblico sulle condizioni di detenzione di Dassilva, lanciando un appello alle autorità. Nel corso dell'intervista a Ore 14, Bartolucci ha affrontato le accuse contenute nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, criticando la messa in dubbio della sua credibilità.

“Dovete sapere della moglie di Dassilva”. Caso Pierina Paganelli, l’annuncio choc di Roberta Bruzzone - Valeria Bartolucci, coniuge di Louis Dassilva, attualmente sotto inchiesta per il decesso di Pierina Paganelli a Rimini, potrebbe essere trasferita in una struttura sanitaria nei prossimi giorni. L’informazione è stata divulgata dalla criminologa Roberta Bruzzone, consulente dello stesso Dassilva, durante una diretta della trasmissione “Ore 14” su Rai 2, condotta da Milo Infante. >> “Nel telefono di Dassilva”. 🔗caffeinamagazine.it

Pierina Paganelli, oggi la decisione sulla scarcerazione di Dassilva: le frasi choc della moglie e i suoi legali che puntano su Manuela Bianchi. Stasera il caso a Quarto grado - È attesa per oggi la decisione sulla scarcerazione di Louis Dassilva in merito all'omicidio di Pierina Paganelli. Stasera in tv, venerdì 11 aprile, alle ore 21.25, su Rete... 🔗ilmessaggero.it

Omicidio Pierina Paganelli: Valeria esce allo scoperto su Dassilva e i figli - Nuovo capitolo del caso legato all'omicidio Pierina Paganelli: Valeria Bartolucci ha parlato dello sciopero della fame del marito, Louis Dassilva, e delle sue condizioni. Un gesto estremo di Louis Das ... 🔗msn.com

Pierina Paganelli, la moglie di Dassilva: «Molto dimagrito, vuole arrendersi. Mi ha detto di chiedere perdono ai figli» - Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, in carcere accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, intervistata dalla trasmissione Ore 14 in onda su Rai 2 condotta da ... 🔗msn.com

Pierina Paganelli, Valeria disperata per Dassilva/ “Louis non mangia e non beve più, è crollato!” - Pierina Paganelli, il caso ad Ore 14: la moglie Valeria, preoccupata per lo sciopero della fame di Dassilva, critica le indagini ... 🔗ilsussidiario.net