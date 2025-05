Caso Paganelli Dassilva ricoverato in ospedale | cos’è successo

Dassilva è stato ricoverato nel pomeriggio dei ieri, primo maggio, all’ospedale Infermi di Rimini, dopo aver avviato da circa una settimana uno sciopero della fame per protestare contro la sua carcerazione.L'articolo Caso Paganelli, Dassilva ricoverato in ospedale: cos’è successo proviene da TvZap. 🔗 Tvzap.it - Caso Paganelli, Dassilva ricoverato in ospedale: cos’è successo Louisè statonel pomeriggio dei ieri, primo maggio, all’Infermi di Rimini, dopo aver avviato da circa una settimana uno sciopero della fame per protestare contro la sua carcerazione.L'articoloinproviene da TvZap. 🔗 Tvzap.it

“In condizioni critiche”. Caso Paganelli, l’annuncio su Dassilva è pesante: cosa gli sta succedendo - Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva – attualmente detenuto con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli – ha parlato pubblicamente in una toccante intervista rilasciata al programma Ore 14, condotto da Milo Infante su Rai 2. Le sue parole hanno acceso i riflettori sulle condizioni del marito in carcere, lanciando un appello carico di dolore e preoccupazione. Durante l’intervista, Bartolucci ha raccontato un episodio che l’ha profondamente turbata: «Louis mi ha detto una cosa che mi ha lasciato senza parole, perché io pensavo che i suoi figli fossero un appiglio sufficiente, la ... 🔗thesocialpost.it

Pierina Paganelli, nuova svolta nel caso: non sarebbe Louis Dassilva l’uomo inquadrato dalla Cam3 - Non sarebbe Louis Dassilva l'uomo inquadrato dalla Cam3 della farmacia situata in via del Ciclamino, nei pressi del condominio dove il 3 ottobre 2023 è stata assassinata Pierina Paganelli. Sarebbe questo l'esito preliminare dell'incidente probatorio sulle immagini della telecamera.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso Paganelli, poco fa la decisione su Dassilva - Il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli fa registrare oggi un’importante novità. La notte del 3 ottobre 2023 la 78enne di Rimini fu uccisa con 29 coltellate nel garage di casa. Per l’omicidio l’unico indagato, al momento è Louis Dassilva, 34enne senegalese vicino di casa della vittima, arrestato il successivo 16 luglio e trasferito nel carcere di Rimini. (segue dopo la foto) Louis DassilvaDassilva unico indagato (al momento) per l’omicidio della 78enne A scoprire il corpo senza vita di Pierina Paganelli nel garage del comprensorio di via del Ciclamino era stata il mattino del 4 ... 🔗tvzap.it

Louis Dassilva ricoverato: “Lo sciopero della fame lo sta debilitando” - Caso Pierina Paganelli: l’allarme della moglie Valeria che lo ha visto nel colloquio di sabato scorso: “Ha perso lucidità e speranza” ... 🔗msn.com

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame - Louis Dassilva è stato ricoverato dopo aver avviato da circa una settimana uno sciopero della fame per protestare contro la sua carcerazione ... 🔗fanpage.it

Omicidio Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo lo sciopero della fame - La moglie: “Le sue condizioni sono peggiorate. Non beve liquidi da venerdì”. Il 15 maggio l’udienza al tribunale della Libertà sulla richiesta di scarcerazione ... 🔗bologna.repubblica.it