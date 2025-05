Caso Paganelli Dassilva finisce in ospedale | Condizioni critiche cosa gli succede

Dassilva è stato trasferito all’ospedale nel pomeriggio del 1° maggio a causa delle conseguenze del digiuno intrapreso nei giorni scorsi. Il 35enne, detenuto da luglio con un’accusa pesantissima sulle spalle, ha scelto lo sciopero della fame come gesto estremo di protesta per ribadire la propria innocenza. La sua situazione fisica, secondo chi gli è vicino, è in rapido deterioramento.Secondo quanto riferito dal suo team legale, il ricovero è avvenuto per precauzione. Dassilva appare determinato a non interrompere la protesta iniziata circa una settimana fa, nonostante i segnali di forte debolezza fisica e mentale.Le Condizioni di salute e le parole della moglieA lanciare un grido d’allarme è la moglie dell’uomo, Manuela Bartolucci, che ha parlato apertamente di un progressivo peggioramento dello stato di salute del marito: «È molto dimagrito, disidratato, ha perso lucidità. 🔗 Thesocialpost.it - Caso Paganelli, Dassilva finisce in ospedale: “Condizioni critiche”, cosa gli succede Louisè stato trasferito all’nel pomeriggio del 1° maggio a causa delle conseguenze del digiuno intrapreso nei giorni scorsi. Il 35enne, detenuto da luglio con un’accusa pesantissima sulle spalle, ha scelto lo sciopero della fame come gesto estremo di protesta per ribadire la propria innocenza. La sua situazione fisica, secondo chi gli è vicino, è in rapido deterioramento.Secondo quanto riferito dal suo team legale, il ricovero è avvenuto per precauzione.appare determinato a non interrompere la protesta iniziata circa una settimana fa, nonostante i segnali di forte debolezza fisica e mentale.Ledi salute e le parole della moglieA lanciare un grido d’allarme è la moglie dell’uomo, Manuela Bartolucci, che ha parlato apertamente di un progressivo peggioramento dello stato di salute del marito: «È molto dimagrito, disidratato, ha perso lucidità. 🔗 Thesocialpost.it

Su questo argomento da altre fonti

“In condizioni critiche”. Caso Paganelli, l’annuncio su Dassilva è pesante: cosa gli sta succedendo - Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva – attualmente detenuto con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli – ha parlato pubblicamente in una toccante intervista rilasciata al programma Ore 14, condotto da Milo Infante su Rai 2. Le sue parole hanno acceso i riflettori sulle condizioni del marito in carcere, lanciando un appello carico di dolore e preoccupazione. Durante l’intervista, Bartolucci ha raccontato un episodio che l’ha profondamente turbata: «Louis mi ha detto una cosa che mi ha lasciato senza parole, perché io pensavo che i suoi figli fossero un appiglio sufficiente, la ... 🔗thesocialpost.it

Pierina Paganelli, nuova svolta nel caso: non sarebbe Louis Dassilva l’uomo inquadrato dalla Cam3 - Non sarebbe Louis Dassilva l'uomo inquadrato dalla Cam3 della farmacia situata in via del Ciclamino, nei pressi del condominio dove il 3 ottobre 2023 è stata assassinata Pierina Paganelli. Sarebbe questo l'esito preliminare dell'incidente probatorio sulle immagini della telecamera.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Caso Paganelli, poco fa la decisione su Dassilva - Il caso dell’omicidio di Pierina Paganelli fa registrare oggi un’importante novità. La notte del 3 ottobre 2023 la 78enne di Rimini fu uccisa con 29 coltellate nel garage di casa. Per l’omicidio l’unico indagato, al momento è Louis Dassilva, 34enne senegalese vicino di casa della vittima, arrestato il successivo 16 luglio e trasferito nel carcere di Rimini. (segue dopo la foto) Louis DassilvaDassilva unico indagato (al momento) per l’omicidio della 78enne A scoprire il corpo senza vita di Pierina Paganelli nel garage del comprensorio di via del Ciclamino era stata il mattino del 4 ... 🔗tvzap.it

Approfondimenti da altre fonti

Caso Paganelli, Dassilva resta in carcere e inizia lo sciopero della fame; Omicidio Paganelli, chi è Davide Barzan? Le accuse di Valeria Bartolucci (moglie di Dassilva) al consulente di; Caso Pierina, i 12 indizi che incastrano Louis Dassilva; Caso Pierina: ripreso l'incidente probatorio. Dassilva e i riti voodoo contro gli inquirenti. 🔗Cosa riportano altre fonti

“Non è lucido” Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale - Louis Dassilva, indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, è ricoverato in ospedale dopo uno sciopero della fame. La sua salute preoccupa avvocati e fam ... 🔗bigodino.it

Omicidio Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo lo sciopero della fame - La moglie: “Le sue condizioni sono peggiorate. Non beve liquidi da venerdì”. Il 15 maggio l’udienza al tribunale della Libertà sulla richiesta di scarcerazione ... 🔗bologna.repubblica.it

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva ricoverato in ospedale dopo una settimana di sciopero della fame - Louis Dassilva è stato ricoverato dopo aver avviato da circa una settimana uno sciopero della fame per protestare contro la sua carcerazione ... 🔗fanpage.it