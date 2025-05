Caso Joao Mario multa da 30 milioni all’Inter | sentenza UFFICIALE del Tas

© Calciomercato.it - Caso Joao Mario, multa da 30 milioni all’Inter: sentenza UFFICIALE del Tas sentenza UFFICIALE da parte del Tribunale legata al Caso che coinvolge il centrocampista portogheseUna decisione che rappresenta una vera e propria svolta in casa Inter. Arriva la sentenza UFFICIALE da parte del Tas in merito al Caso Joao Mario, ex nerazzurro oggi al Besiktas.Inter, Caso Joao Mario: arriva la sentenza del Tas (LaPresse) – Calciomercato.itIl portoghese all’Inter non ha mai lasciato il segno. Arrivato a fine estate 2016 dopo un Europeo vinto e giocato da protagonista, viene strappato allo Sporting CP con un assegno da 44 milioni di euro. In casa nerazzurra il centrocampista lusitano è il grande colpo del primo mercato dell’Inter di Suning. L’avventura del calciatore in nerazzurro però, non andrà come sperato: prestazioni scadenti che lo portano a prendere i fischi di San Siro. 🔗 In casa nerazzurra arriva lada parte del Tribunale legata alche coinvolge il centrocampista portogheseUna decisione che rappresenta una vera e propria svolta in casa Inter. Arriva lada parte del Tas in merito al, ex nerazzurro oggi al Besiktas.Inter,: arriva ladel Tas (LaPresse) – Calciomercato.itIl portoghesenon ha mai lasciato il segno. Arrivato a fine estate 2016 dopo un Europeo vinto e giocato da protagonista, viene strappato allo Sporting CP con un assegno da 44di euro. In casa nerazzurra il centrocampista lusitano è il grande colpo del primo mercato dell’Inter di Suning. L’avventura del calciatore in nerazzurro però, non andrà come sperato: prestazioni scadenti che lo portano a prendere i fischi di San Siro. 🔗 Calciomercato.it

