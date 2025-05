Caso Garlasco i riflettori puntati su Andrea Sempio | parla l’avvocato dei Poggi

Poggi a Garlasco, avvenuto nel 2007, continua a rimanere al centro delle cronache giudiziarie italiane. La recente riapertura delle indagini ha portato all’attenzione Andrea Sempio come un possibile complice o concorrente di Alberto Stasi, l’ex fidanzato della vittima. Stasi, attualmente in regime di semilibertà dopo una condanna definitiva a 16 anni, vede nuovamente il suo nome associato a uno dei casi più complessi degli ultimi anni. (.)Leggi anche: Terribile schianto contro il guardrail, muore così a soli 25 anni: passanti sotto chocLeggi anche: La famosa cantante muore in un tragico incidente in casa: era famosissimaGarlasco, i nuovi elementi d’indagineLe nuove indagini hanno generato una serie di tensioni tra le parti coinvolte. l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, rappresentante della famiglia Poggi, ha espresso la sua preoccupazione riguardo a quello che definisce “una sistematica fuga di notizie rispetto all’attività degli inquirenti“. 🔗 Tvzap.it - Caso Garlasco, i riflettori puntati su Andrea Sempio: parla l’avvocato dei Poggi L’omicidio di Chiara, avvenuto nel 2007, continua a rimanere al centro delle cronache giudiziarie italiane. La recente riapertura delle indagini ha portato all’attenzionecome un possibile complice o concorrente di Alberto Stasi, l’ex fidanzato della vittima. Stasi, attualmente in regime di semilibertà dopo una condanna definitiva a 16 anni, vede nuovamente il suo nome associato a uno dei casi più complessi degli ultimi anni. (.)Leggi anche: Terribile schianto contro il guardrail, muore così a soli 25 anni: passanti sotto chocLeggi anche: La famosa cantante muore in un tragico incidente in casa: era famosissima, i nuovi elementi d’indagineLe nuove indagini hanno generato una serie di tensioni tra le parti coinvolte.Gian Luigi Tizzoni, rappresentante della famiglia, ha espresso la sua preoccupazione riguardo a quello che definisce “una sistematica fuga di notizie rispetto all’attività degli inquirenti“. 🔗 Tvzap.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caso Garlasco, colpo di scena: chiesto di ricusare il super perito Giardina. Sempio: “Sono tranquillo” - Si apre con un colpo di scena il maxi incidente probatorio sul caso Garlasco, che torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. La Procura di Pavia ha chiesto la ricusazione del genetista Emiliano Giardina, nominato come super perito per condurre gli accertamenti sul DNA. Alla base della richiesta, un’intervista rilasciata tempo fa da Giardina al programma Le Iene sul delitto di Chiara Poggi, che secondo i magistrati ne comprometterebbe l’imparzialità. 🔗thesocialpost.it

Delitto di Garlasco, già nel 2020 i carabinieri provarono a riaprire il caso. L’ipotesi: non un assassino solo, ma due - Garlasco (Pavia), 13 marzo 2025 – Sul delitto di Chiara Poggi non è stata solo la difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva nel 2015, a provare a riaprire il caso. Anche i carabinieri di Milano avevano fatto un tentativo. Risale al 2020. Allora i militari hanno inviato alla Procura di Pavia, competente per l’omicidio di Garlasco, un'informativa dettagliata per chiedere ulteriori approfondimenti fornendo un elenco dettagliato di presunte lacune per un omicidio in cui "bisognerebbe quantomeno prendere in considerazione la presenza di un correo". 🔗ilgiorno.it

Garlasco, il Dna di Andrea Sempio riapre il caso: cosa è cambiato davvero rispetto alle precedenti indagini e cosa si può scoprire dal materiale genetico - Ora al centro dell’attenzione c’è lui: Andrea Sempio. Era amico di Matteo, il fratello minore di Chiara Poggi, all’epoca del cosiddetto delitto di Garlasco. Domattina Andrea si dovrà sottoporre al prelievo per la verifica del Dna, intanto fa sapere tramite il suo avvocato – che lo accompagnerà a effettuare il test – che “sta male”. Oggi Sempio compie 37 anni: ne aveva 19 quando, nell’agosto del 2007, venne uccisa Chiara Poggi. 🔗lanotiziagiornale.it

Su questo argomento da altre fonti

Caso Garlasco: Alberto Stasi chiede la semilibertà, domani l'udienza decisiva. Attesa anche per l'incidente probatorio su Andrea Sempio; La Bindi Passione Valdarno Volley attende la capolista Garlasco per il big-match della seconda di ritorno; Mirella Gregori scomparsa, riflettori di nuovo sulla migliore amica Sonia De Vito: Può sapere qualcosa; Delitto di Garlasco, parla la madre di Chiara: «Adesso basta. Il caso è chiuso: Stasi è il colpevole». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Garlasco, svelato il nome dell’ex pompiere: il malore della madre di Sempio durante l’interrogatorio - Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico delle indagini sul delitto di Chiara Poggi, il cui corpo senza vita fu trovato il 12 agosto 2007 a Garlasco . I carabinieri, interrogando Daniela Ferrari, madr ... 🔗informazione.it

Delitto di Garlasco: la madre di Andrea Sempio in caserma, cosa succede - Possibili novità sul caso del delitto di Garlasco: la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, in caserma dopo la convocazione dei carabinieri. Potrebbero esserci delle novità importanti sul caso del ... 🔗msn.com

Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: un nome nuovo nel caso Garlasco - Il delitto di Chiara Poggi vede apparire un nome nuovo, che getta un ulteriore velo oscuro. Nel caso di Liliana Resinovich, invece, c’è una testimonianza contro il marito ... 🔗dilei.it