Caso Curve bufera sull’Inter | Hanno scelto il giorno delle squalifiche

Caso Curve: nerazzurri nel mirino

Nella giornata di ieri l'inchiesta relativa alla Curve di Inter e Milan è stato scritto un capitolo importante. La giustizia sportiva, infatti, ha fatto il suo corso, con la decisione di patteggiare da parte dei due club.

Caso Curve, bufera sull'Inter: "Hanno scelto il giorno delle squalifiche" (LaPresse) – Calciomercato.it

E' notizia di ieri della sanzione pecuniaria di 30mila per il Milan, con Davide Calabria che contrariamente agli altri protagonisti della vicenda non si è accordato e verrà ascoltato dal procuratore Chiné nella giornata martedì.

Per l'Inter, invece, una multa da 70mila euro per responsabilità oggettiva, più altre sanzioni per diversi suoi tesserati: così per Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu è arrivata una squalificata di una giornata, con 15 e 30mila di multa.

