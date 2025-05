Caso Afd Rubio si schiera | Tirannia mascherata La replica di Berlino | Questa è democrazia

Questa è la democrazia. Questa decisione è il risultato di un’indagine approfondita e indipendente a tutela della nostra Costituzione e dello stato di diritto». Queste le parole del ministero degli Esteri della Germania, su X al segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha denunciato una «Tirannia mascherata» in Germania dopo la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare il partito Afd guidato da Alice Weidel come «estrema destra». Su X Rubio ha invitato Berlino a un passo indietro. Lo stesso post è stato condiviso dal vicepresidente Usa J.D. Vance. Segnale questo della linea comune statunitense, dentro la Casa Bianca, nei confronti della Germania.Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise. What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies. 🔗 è ladecisione è il risultato di un’indagine approfondita e indipendente a tutela della nostra Costituzione e dello stato di diritto». Queste le parole del ministero degli Esteri della Germania, su X al segretario di Stato americano Marco, che ha denunciato una «» in Germania dopo la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare il partito Afd guidato da Alice Weidel come «estrema destra». Su Xha invitatoa un passo indietro. Lo stesso post è stato condiviso dal vicepresidente Usa J.D. Vance. Segnale questo della linea comune statunitense, dentro la Casa Bianca, nei confronti della Germania.Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise. What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies. 🔗 Open.online

