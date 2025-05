Caso Afd Rubio si schiera con il partito di estrema destra tedesco | Questa è tirannia mascherata

Rubio ha denunciato una «tirannia mascherata» in Germania dopo la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare il partito Afd guidato da Alice Weidel come «estrema destra». E lo fa con un post su X, invitando Berlino a un passo indietro. Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise. What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 2, 2025 La Germania ha «conferito alle sue agenzie di intelligence nuovi poteri per sorvegliare l’opposizione: Questa non è democrazia, ma una tirannia mascherata da tale», precisa Rubio. Ad essere «davvero estremista», ha aggiunto, non è il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), ma la «mortale politica dei confini aperti portata avanti dalle autorità, a cui l’AfD si oppone. 🔗 Il segretario di Stato americano Marcoha denunciato una «» in Germania dopo la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare ilAfd guidato da Alice Weidel come «». E lo fa con un post su X, invitando Berlino a un passo indietro. Germany just gave its spy agency new powers to surveil the opposition. That’s not democracy—it’s tyranny in disguise. What is truly extremist is not the popular AfD—which took second in the recent election—but rather the establishment’s deadly open border immigration policies.— Secretary Marco(@Sec) May 2, 2025 La Germania ha «conferito alle sue agenzie di intelligence nuovi poteri per sorvegliare l’opposizione:non è democrazia, ma unada tale», precisa. Ad essere «davvero estremista», ha aggiunto, non è ildiAlternativa per la Germania (AfD), ma la «mortale politica dei confini aperti portata avanti dalle autorità, a cui l’AfD si oppone. 🔗 Open.online

