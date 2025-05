Casa Bianca conferma parata militare il 14 giugno

© Quotidiano.net - Casa Bianca conferma parata militare il 14 giugno Casa Bianca ha confermato la parata militare il 14 giugno per celebrare il 250mo anniversario della fondazione dell'esercito americano, un giorno che coincide anche con il 79mo compleanno del presidente Donald Trump. Trump "onorerà i veterani americani, i militari in servizio attivo e la storia militare con una parata militare!", ha scritto la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly su X. 🔗 Lahato lail 14per celebrare il 250mo anniversario della fondazione dell'esercito americano, un giorno che coincide anche con il 79mo compleanno del presidente Donald Trump. Trump "onorerà i veterani americani, i militari in servizio attivo e la storiacon una!", ha scritto la portavoce dellaAnna Kelly su X. 🔗 Quotidiano.net

