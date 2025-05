Carta d’identità elettronica a Roma 2025 open day 3 e 4 maggio | orari dove e come prenotarsi

maggio per la Carta d’identità elettronica a Roma. Aperti gli uffici del Municipio XV e gli ex Pit del centro e la sede di via Petroselli 52. 🔗 Nuovo appuntamento 3 e 4per la. Aperti gli uffici del Municipio XV e gli ex Pit del centro e la sede di via Petroselli 52. 🔗 Fanpage.it

Carta d'identità elettronica, torna la dicitura "genitore 1" e "genitore 2" - No alla dicitura "padre" o "madre" sulla carta d'identità elettronica: la Corte di Cassazione boccia il Viminale e conferma che l'indicazione corretta è "genitore". A renderlo noto è Il Sole 24ore, che ha pubblicato il contenuto della sentenza 9216 del 2025 della Suprema Corte: in particolare gli ermellini di Piazza Cavour hanno bocciato il ricorso presentato dal Viminale contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva disposto di disapplicare il decreto del 31 maggio 2019 con cui il ministero dell'Interno aveva cancellato la parola "genitori" a favore della dicitura "padre" e ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Rinnovo Carta d’identità elettronica a Roma: come prenotare e dove richiedere - Ottenere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) è diventato più semplice grazie a un sistema di prenotazione online e agli open day organizzati periodicamente nei municipi romani. Scopriamo insieme come prenotare l’appuntamento e quali sono i servizi disponibili. Per richiedere la CIE, il primo passo è prenotare un appuntamento online attraverso la piattaforma Prenotazioni CIE” del Ministero dell’Interno. 🔗funweek.it

Carta d’identità elettronica: ecco quanto abbiamo speso e quanto abbiamo dovuto aspettare per averla - Ad Agrigento c’è ancora gente che possiede la vecchia carta d’identità, nella maggior parte dei casi conservata in una custodia di plastica per evitare che con il tempo si sbiadisca o si strappi. Quella fatta, appunto, di carta, di colore bianco e marrone, con la classica foto-tessera attaccata... 🔗agrigentonotizie.it

