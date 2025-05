Carl Brave incontra i fan in un tour nelle strade si parte domani da Lucca

Carl Brave è pronto a tornare a stretto contatto con il suo pubblico, prenderà il via domani da Lucca il suo Street tour. Dopo aver emozionato il pubblico del Concertone del Primo Maggio con alcuni brani tratti dal nuovo album Notti Brave Amarcord, Carl Brave è pronto a tornare a stretto contatto con il suo pubblico. Prenderà il via domani da Lucca il suo Street tour, un viaggio unico attraverso l'Italia, fatto di incontri ravvicinati, energia e condivisione reale. Di seguito le città che ospiteranno l'artista, le date, le location e gli orari verranno svelati man mano dall'artista sui suoi social:3 Maggio – Lucca – Piazza Vittorio Emanuele II – ore 18.30x Maggio – Torinox Maggio – Milanox Maggio – Veronax Maggio – Bolognax Maggio – Pescarax Maggio – Napolix Maggio – RomaQuesti appuntamenti arrivano dopo il successo del Flash tour – tre date speciali a Milano, Bologna e Roma – in cui l'artista ha voluto anticipare l'uscita del nuovo progetto discografico con performance intime, scelte proprio per ritrovare un contatto autentico con il suo pubblico: guardarli negli occhi, toccarli, sentirli davvero.

Carl Brave incontra i fan in un tour nelle strade, si parte domani da Lucca - Carl Brave è pronto a tornare a stretto contatto con il suo pubblico, prenderà il via domani da Lucca il suo Street Tour Dopo aver emozionato il pubblico del Concertone del Primo Maggio con alcuni brani tratti dal nuovo album Notti Brave Amarcord, Carl Brave è pronto a tornare a stretto contatto con il suo pubblico. Prenderà il via domani da Lucca il suo Street Tour, un viaggio unico attraverso l’Italia, fatto di incontri ravvicinati, energia e condivisione reale. 🔗.com

