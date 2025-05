Cardiologia | intervento record di valvuloplastica mitralica percutanea al Policlinico di Modena

Policlinico di Modena è stato eseguito con successo un raro intervento di valvuloplastica mitralica percutanea con catetere dedicato INOUE, su un paziente di 89 anni affetto da stenosi mitralica severa e con un precedente intervento di sostituzione valvolare aortica. A causa. 🔗 Modenatoday.it - Cardiologia: intervento record di valvuloplastica mitralica percutanea al Policlinico di Modena Per la prima volta aldiè stato eseguito con successo un rarodicon catetere dedicato INOUE, su un paziente di 89 anni affetto da stenosisevera e con un precedentedi sostituzione valvolare aortica. A causa. 🔗 Modenatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Aveva un tumore di 22 kg, giovane paziente salvato da un intervento record - Intervento record all'ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo dove è stato rimosso con successo un tumore di ben 22 chilogrammi di peso. L'intervento di elevata complessità chirurgica e ad alto rischio, è stato esguito su un giovane paziente con un "Liposarcoma retroperitoneale", una... 🔗europa.today.it

Intervento innovativo in Cardiologia: paziente di 78 anni con protesi salvato dall’equipe di Boriani - Modena, 26 febbraio 2025 – Nei giorni scorsi l’equipe di Emodinamica del Policlinico di Modena, diretta da Giuseppe Boriani e coordinata da Fabio Sgura, ha eseguito con successo un delicato intervento di chiusura percutanea di due leaks perivalvolari mitralici presso la sala di emodinamica. L’operazione ha coinvolto anche Salvatore Arrotti e Daniel Monopoli, oltre all’ecocardiografista interventista Francesca Coppi, con il supporto dello staff infermieristico e tecnico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Aneurisma della vena cava asportato in un 17enne: intervento da record al Santobono - Al Santobono asportato in laparoscopia aneurisma che interessava la vena renale destra fino alla congiunzione con la vena cava, con una importante compromissione della funzionalità del rene. Il delicato e complesso intervento è stato effettuato dal direttore della Struttura complessa di Urologia... 🔗napolitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Cardiologia: intervento record di valvuloplastica mitralica percutanea al Policlinico di Modena; Cardiologia, primo intervento di valvuloplastica mitralica percutanea al Policlinico di Modena; San Camillo da record, operata paziente con rara malattia genetica: primo intervento al mondo; Medicina, al San Camillo Roma Tavi in Tavi in paziente ultrarara, ‘prima mondiale’. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Modena, primo intervento di valvuloplastica mitralica percutanea al Policlinico - Nuova speranza per pazienti anziani ad alto rischio grazie a una tecnica nata in Giappone e adottata intorno alle 100 volte annue nel mondo ... 🔗lapressa.it

A Civitavecchia complessa operazione di cardiologia interventistica - Roma, 23 apr. - L'equipe della Uoc Cardiologia della ASL Roma 4, presso l'Ospedale San Paolo di Civitavecchia, ha portato a termine con successo un delicato e complesso intervento di cardiologia inter ... 🔗dire.it

Al S. Paolo di Civitavecchia complesso intervento di cardiologia interventistica su paziente in condizioni critiche - Il paziente è arrivato al PS in arresto cardiaco. Dopo le manovre di rianimazione, è stato trasferito in Rianimazione, in coma farmacologico e con assistenza respiratoria. Nel corso del ricovero, il p ... 🔗quotidianosanita.it