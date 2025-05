Cardinale Ouédraogo | Cosa c' è Dietro al Cambio della Sua Nascita?

La controversa discrepanza tra la data di Nascita ufficiale e quella anagrafica del Cardinale Ouédraogo solleva interrogativi sulla sua partecipazione al Conclave del 7 maggio 2025. La partecipazione del Cardinale Philippe Nakellentuba Ouédraogo al Conclave del 7 maggio 2025 è messa in discussione a causa di un'anomalia riguardante la sua data di Nascita. Nato a Konéan, nel Burkina Faso, nel 1945, la sua data di Nascita ufficiale è indicata come il 25 gennaio 1945 nell'Annuario Pontificio 2024, mentre nell'edizione del 2025 è riportata come il 31 dicembre 1945. Questa discrepanza di undici mesi solleva interrogativi sul suo diritto di voto, poiché solo i cardinali con meno di 80 anni possono partecipare al Conclave. Secondo quanto riportato da TGCOM24, la data del 25 gennaio 1945 sarebbe stata scelta arbitrariamente quando il Cardinale entrò in seminario, poiché nel suo villaggio non esistevano strutture sanitarie o scolastiche per registrare una data di Nascita precisa.

