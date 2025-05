Cardinale Cipriani sfida le sanzioni papali | indossa la porpora a Roma

Roma - Nonostante le restrizioni imposte da Papa Francesco nel 2019, il Cardinale Cipriani si presenta in pubblico a Roma vestito da Cardinale, suscitando indignazione e interrogativi. Il Cardinale peruviano Juan Luis Cipriani Thorne, arcivescovo emerito di Lima, ha suscitato scalpore a Roma presentandosi pubblicamente vestito da Cardinale, nonostante le sanzioni disciplinari imposte da Papa Francesco nel 2019. Le accuse di abuso sessuale su minore risalenti al 1983 avevano portato il pontefice a proibire a Cipriani di indossare le insegne cardinalizie, di partecipare a eventi pubblici e di tornare in Perù senza autorizzazione. Tuttavia, Cipriani ha partecipato alle congregazioni generali pre-Conclave, suscitando indignazione tra i suoi confratelli e sollevando interrogativi sulla coerenza delle sanzioni ecclesiastiche.

Cipriani, il cardinale accusato di pedofilia sfida la memoria di Papa Francesco - Nella mattinata di giovedì, poco prima delle 9, come ha raccontato Repubblica una Toyota Yaris ha percorso via Paolo VI, costeggiando il colonnato del Bernini fino all’ingresso del Vaticano che conduce all’aula del Sinodo, laddove in questi giorni pregni si ritrovano congregazioni cardinalizie. E seduto sul lato passeggero dell'auto ecco un uomo in talare bordata di rosso: era il presule cileno Juan Luis Cipriani Thorne. 🔗liberoquotidiano.it

Caso Cipriani: sanzionato da Papa Francesco per pedofilia si presenta vestito da cardinale - L'arcivescovo emerito di Lima è stato accusato di pedofilia e per questo Papa Francesco gli ha proibito di indossare le insegne cardinalizie. La sua disobbedienza al pontefice ha imbarazzato le congregazioni generali 🔗tgcom24.mediaset.it

L'Europa sfida Putin, il 9 maggio i 27 in Ucraina. In arrivo nuove sanzioni - Il giorno dopo la strage di Sumy , in Ucraina, al Consiglio Affari Esteri del Lussemburgo si vedono volti scuri e si sentono parole affilate . Lo shock è palpabile e il collega di Kiev Andreii Sibiha - collegato da remoto - si è visto consegnare un rosario di condoglianze. Passare ai fatti è più complesso, data la logica dell’unanimità. Sibiha però ha invitato i 27 a recarsi in visita in Ucraina... 🔗feedpress.me

U Cardinale Cipriani è e Sanzioni Vaticane: Un Casu Cuntruversu - La presenza del cardinale Cipriani alle congregazioni pre-Conclave suscita polemiche e interrogativi sulle sanzioni vaticane. 🔗notizie.it

Il cardinale accusato di pedofilia che sta partecipando agli eventi prima del conclave - Papa Francesco aveva imposto vari divieti a Juan Luis Cipriani Thorne, anche di indossare gli abiti da cardinale, ma lui lo fa lo stesso ... 🔗ilpost.it

Le controversie del cardinale Cipriani e il suo ritorno a Roma - Juan Luis Cipriani Thorne, arcivescovo emerito di Lima, ha recentemente fatto notizia per la sua decisione di presentarsi a Roma durante il periodo pre-Conclave, indossando le insegne cardinalizie. Qu ... 🔗notizie.it