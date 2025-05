Carburante | confermato lo sconto stanziati oltre 50 milioni l' anno fino al 2027

sconto carburanti riservato ai cittadini del Fvg, con uno stanziamento di 55 milioni di euro l'anno dal 2025 al 2027. Lo dichiara l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro: "Il sostegno dello sconto carburanti ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. 🔗 Triesteprima.it - Carburante: confermato lo sconto, stanziati oltre 50 milioni l'anno fino al 2027 Continua locarburanti riservato ai cittadini del Fvg, con uno stanziamento di 55di euro l'dal 2025 al. Lo dichiara l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro: "Il sostegno dellocarburanti ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. 🔗 Triesteprima.it

Approfondimenti da altre fonti

Confermato il bonus elettrodomestici da 200 euro, come richiedere il voucher per lo sconto in fattura - Il bonus elettrodomestici fino a 200 euro ha delle regole definite: si potranno comprare tutti i prodotti fabbricati nell'Ue, e non ci sarà un click day ma si dovrà chiedere un voucher su PagoPa. Nelle prossime settimane è atteso il decreto attuativo che definisca i dettagli e lo metta in pratica, potrebbe essere necessario aspettare fino a giugno o luglio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Bonus benzina 2025, come ottenere lo sconto carburante con Carta Dedicata a te - La Carta Dedicata a te, rinnovata dal governo anche nel 2025 con l’ultima legge di Bilancio, dà diritto a uno sconto anche sul carburante. Si tratta però di un vantaggio che i distributori di benzina possono offrire, su base volontaria, alle persone in possesso della carta e che pagano con essa il pieno di carburante. La ricarica della Carta Dedicata a te sta per scadere. Il saldo diventerà inutilizzabile all fine di febbraio, almeno fino alla prossima ricarica, la cui data è ancora incerta. 🔗quifinanza.it

Lega, Salvini confermato segretario per la terza volta: “Pronto a tornare al Viminale”, per Piantedosi ipotesi candidatura in Campania - confermate le anticipazioni del GdI - Matteo Salvini è stato confermato Segretario della Lega per la terza volta e dichiara di essere pronto a tornare al Viminale. Per il ministro Piantedosi l’ipotesi è la candidatura in Campania Matteo Salvini è stato riconfermato Segretario alla guida della Lega. Il Congresso federale del parti 🔗ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Carburante: confermato lo sconto, stanziati oltre 50 milioni l'anno fino al 2027; Confermato super-sconto carburante auto ibride anche nel 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online