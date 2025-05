Carburante a ' scrocco' dal Comune condannati dipendenti infedeli

Casertanews.it - Carburante a 'scrocco' dal Comune, condannati dipendenti infedeli La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta da Ercole Aprile, si è pronunciata sui ricorsi presentati da Giuseppe Martello, 73enne e Elio Fiore Sorrentino, 69 enne di Mondragone avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli.I giudici di secondo grado hanno confermato. 🔗 Casertanews.it

