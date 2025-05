Carbonera si dimette l' assessore Criveller L' opposizione | Mal di pancia nella Giunta

Carbonera. E’ infatti ufficiale la notizia delle dimissioni dell’assessore alla cultura e comunicazione Maurizio Criveller di Carbonera, in carica dal giugno 2024. Lo stesso lascerà il suo posto in consiglio comunale. Il caso non mancherà di sollevare polemiche. 🔗 Trevisotoday.it - Carbonera, si dimette l'assessore Criveller. L'opposizione: «Mal di pancia nella Giunta» Acque agitate nel Comune di. E’ infatti ufficiale la notizia delle dimissioni dell’alla cultura e comunicazione Mauriziodi, in carica dal giugno 2024. Lo stesso lascerà il suo posto in consiglio comunale. Il caso non mancherà di sollevare polemiche. 🔗 Trevisotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inchiesta urbanistica Milano, si dimette l’assessore Guido Bardelli - L’assessore alla Casa del Comune di Milano Guido Bardelli ha rassegnato le sue dimissioni. Lo comunica Palazzo Marino in una nota in cui precisa che “questa mattina (7 marzo) il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato a Palazzo Marino l’assessore alla Casa Guido Bardelli, il quale ha manifestato l’intenzione di rimettere l’incarico a lui affidato”. “Per rispetto istituzionale, lunedì 10 marzo, l’assessore Bardelli intende spiegare i motivi della sua decisione al Consiglio comunale. 🔗dayitalianews.com

Delega ritirata all’assessore esterno Folcio. Fratelli d’Italia non ci sta: si dimette Colombo - Terremoto in Giunta dopo la revoca della delega ai Servizi sociali all’assessore esterno Roberta Folcio, decisa dalla Lega, che ha spinto Fratelli d’Italia ad abbandonare la maggioranza e a far dimettere Marco Colombo, designato nell’esecutivo dal partito di Giorgia Meloni. "Siamo sconcertati. Ancora una volta il sindaco Francesco Vincenzi ha dimostrato di non essere in grado di mantenere gli impegni presi, cedendo alla pressione politica di alcuni consiglieri della sua stessa maggioranza – spiega Fdi –. 🔗ilgiorno.it

Inchiesta sull’urbanistica, l’assessore Bardelli si dimette. Sala valuta le alternative possibili - Milano, 7 marzo 2025 – Guido Bardelli vuole dimettersi e lasciare la Giunta. Nell’incontro a Palazzo Marino di venerdì mattina con il sindaco Giuseppe Sala, l’assessore alla Casa del Comune di Milano, il cui nome compare nell’inchiesta sull’urbanistica che ha portato all’arresto di Giovanni Oggioni, interrogato dal gip nelle stesse ore, ha “manifestato l'intenzione di rimettere l'incarico a lui affidato”, come si legge nella nota emessa dal Comune di Milano. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Carbonera, si dimette l'assessore Criveller. L'opposizione: «Mal di pancia nella Giunta». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia