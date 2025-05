Capri e Ischia l' assalto dei vip | Angela Merkel torna ai Maronti

Ischia si è rimessa in moto, la filiera. 🔗 © Ilmattino.it - Capri e Ischia, l'assalto dei vip: Angela Merkel torna ai Maronti Tre lunghi ponti uno dietro l?altro, un regalo del calendario che non si vedeva da tempo. La macchina del ?turismo? asi è rimessa in moto, la filiera. 🔗 Ilmattino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Capri, Ischia e Procida “zone disagiate”, arriva il primo ok per il riconoscimento regionale dello status - Le tre isole del Golfo di Napoli chiedono di essere riconosciute "zone disagiate". La denominazione serve a risolvere alcune criticità, traporti e servizi sanitari in primis.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Quanto costa comprare casa a Capri, Ischia e Procida: il mercato immobiliare sulle isole - Vacanza o ‘buen retiro’. Sono tanti i napoletani che scelgono di acquistare casa sulle isole, per eleggerla semplicemente come propria dimora estiva o come luogo dove vivere anche per sei mesi all’anno dopo la pensione. Capri, Ischia e Procida sono tre isole profondamente diverse tra loro, per... 🔗napolitoday.it

Il pusher dei vip non va in pensione. Piazza del Fico è il suo "ufficio", gli albanesi i nuovi soci - Settantanni e nessuna voglia di smettere. Massimo Buzzi, natali di Bracciano, ma di fatto a Roma da sempre, è stato ed è un punto di riferimento per chi vuole comprare la droga, cocaina soprattutto, nella zona della movida. Tra il centro e la Roma "bene", per anni, si è dato un gran da fare. Una... 🔗romatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Capri e Ischia, l'assalto dei vip: Angela Merkel torna ai Maronti; Overtourism, ecco la Carta di Amalfi: 25 sindaci contro l'assalto alle località vip; Cosa pensano i VIP e addetti ai lavori sull’Area Marina Protetta di Capri; La amano i vip e pure noi, la Costiera Amalfitana ci ha fatto un incantesimo (non svegliateci, ok?). 🔗Se ne parla anche su altri siti

Capri e Ischia, l'assalto dei vip: Angela Merkel torna ai Maronti - Tre lunghi ponti uno dietro l’altro, un regalo del calendario che non si vedeva da tempo. La macchina del “turismo” a Ischia si è rimessa in moto, la ... 🔗ilmattino.it

Capri, Ischia e Procida “zone disagiate”, arriva il primo ok per il riconoscimento regionale dello status - Ischia, Procida e Capri "zone disagiate". Può sembrare strano, ma le tre isole della Campania conosciute nel mondo per le loro bellezze, chiedono di esserlo. E il primo passo per essere ... 🔗fanpage.it

Ischia, Procida e Capri “ Zone disagiate” , via libera alla convalida delle firma dagli uffici regionali - La raccolta delle firme per la petizione al fine di ottenere lo status di isole disagiate è stata protagonista di una campagna nei due comuni di Capri, nei sei comuni di Ischia e nel comune di Procida ... 🔗isolaverdetv.com