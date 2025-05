Capri avvistata rara foca monaca | Specie in via di estinzione restano mille esemplari – Il video

avvistata una foca monaca del Mediterraneo, una delle Specie più rare e a rischio estinzione al mondo, a Capri. Dopo l’incontro del 25 aprile, un nuovo video, girato da un gruppo di kayaker, mostra l’animale nuotare indisturbato tra le acque della costa campana. A diffondere le immagini è stata la pagina ufficiale dell’Area marina protetta. La foca monaca (Monachus monachus) è una Specie iconica del Mediterraneo, oggi ridotta a meno di mille esemplari in natura. Il ritorno di un individuo in un’area da cui era scomparsa da tempo è un segnale tanto raro quanto significativo per la biodiversità marina italiana. Dopo i due avvistamenti a distanza di pochi giorni, ce n’era stato un altro anche 3 anni fa.Le regole da seguire in caso di avvistamentoPer tutelare questo animale, l’ente gestore dell’area marina ha diffuso un vademecum dettagliato con regole di comportamento in caso di avvistamento. 🔗 Per la seconda volta in pochi giorni, è stataunadel Mediterraneo, una dellepiù rare e a rischioal mondo, a. Dopo l’incontro del 25 aprile, un nuovo, girato da un gruppo di kayaker, mostra l’animale nuotare indisturbato tra le acque della costa campana. A diffondere le immagini è stata la pagina ufficiale dell’Area marina protetta. La(Monachus monachus) è unaiconica del Mediterraneo, oggi ridotta a meno diin natura. Il ritorno di un individuo in un’area da cui era scomparsa da tempo è un segnale tanto raro quanto significativo per la biodiversità marina italiana. Dopo i due avvistamenti a distanza di pochi giorni, ce n’era stato un altro anche 3 anni fa.Le regole da seguire in caso di avvistamentoPer tutelare questo animale, l’ente gestore dell’area marina ha diffuso un vademecum dettagliato con regole di comportamento in caso di avvistamento. 🔗 Open.online

