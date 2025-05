Capo palazzine allacciate abusivamente alla rete idrica | l' Amap chiude i rubinetti dopo i controlli

Scoperti circa 40 allacci abusivi alla rete idrica nella zona del Capo. È il risultato di un controllo effettuato a più riprese dai carabinieri e dall'Amap, già nei giorni precedenti a Pasqua, che sono partiti da una fontanella che si trova vicino all'incrocio tra via Beati Paoli e vicolo degli.

