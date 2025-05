Caos traffico verso i lidi del litorale domizio-flegreo in arrivo ordinanze per contingentare l’accesso | a Pozzuoli divieto dopo le 17

verso i lidi dell’area flegrea e domiziana si trasformino in trappole di lamiere sotto il sole, i sindaci dei Comuni interessati sono pronti a firmare nuove ordinanze che regolamenteranno l’afflusso e il deflusso dei veicoli in specifiche fasce orarie. È quanto emerso dal vertice convocato oggi dal prefetto di Napoli, Michele .L'articolo Caos traffico verso i lidi del litorale domizio-flegreo, in arrivo ordinanze per contingentare l’accesso: a Pozzuoli divieto dopo le 17 Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it - Caos traffico verso i lidi del litorale domizio-flegreo, in arrivo ordinanze per contingentare l’accesso: a Pozzuoli divieto dopo le 17 Per evitare che le stradedell’area flegrea e domiziana si trasformino in trappole di lamiere sotto il sole, i sindaci dei Comuni interessati sono pronti a firmare nuoveche regolamenteranno l’afflusso e il deflusso dei veicoli in specifiche fasce orarie. È quanto emerso dal vertice convocato oggi dal prefetto di Napoli, Michele .L'articolodel, inper: ale 17 Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

Caos lidi tra Varcaturo e Licola, automobilisti intrappolati per ore fino a sera nel traffico - Ostaggio del traffico. È successo di nuovo tra Varcaturo e Licola, quando ieri, primo maggio, un’ondata di pendolari, bagnanti e amanti dell’aperitivo si sono riversati sulle spiagge del litorale domizio-flegreo a caccia della prima tintarella. Dopo le 16 il caos: il flusso di auto in entrata e in uscita ha provocato un “cortocircuito” alla viabilità […] L'articolo Caos lidi tra Varcaturo e Licola, automobilisti intrappolati per ore fino a sera nel traffico sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Tir in fiamme nella galleria dell’A12: Liguria tagliata in due, autostrada chiusa da ore e traffico nel caos - Mattinata di inferno sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove un tir ha preso fuoco all’interno di una galleria, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante, provocando il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e, a distanza di oltre nove ore, la rete autostradale ligure è ancora paralizzata. Viabilità interrotta e chilometri di code Per motivi di sicurezza e per consentire le ispezioni alla volta del tunnel, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le carreggiate, causando chilometri di coda e forti disagi alla circolazione. 🔗thesocialpost.it

Napoli, da associazioni appello a Manfredi per piano traffico: “Caos ingorghi, ambulanze intrappolate” - Tempo di lettura: 3 minutiTroppo traffico comporta tante ricadute negative, tra le quali invivibilità, inquinamento e tassametri troppo salati. Ma anzitutto un fatale rischio ritardi per i mezzi di soccorso. Lo ricordano le associazioni dei Taxi, dei Consumatori e una del Primo Soccorso delle Autombulanze. Lo mettono nero su bianco in una letta aperta al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Al Comune, infatti, chiedono un piano traffico e le attivazioni di tutte le Ztl istituite in città. 🔗anteprima24.it

Sindaci dei comuni flegrei e domiziani pronti a ordinanze per regolare traffico verso i lidi estivi - Il traffico critico verso le spiagge di Flegrea e Domiziana spinge i sindaci di Pozzuoli e Giugliano a ordinanze per limitare l’accesso, con il prefetto Di Bari e le forze dell’ordine impegnati nel co ... 🔗gaeta.it

Campi Flegrei, assalto ai lidi: scattano prime misure anticaos - Per scongiurare il sovraffollamento delle strade che portano ai lidi dell'area flegrea e dell'area domiziana i sindaci dei territori interessati emetteranno a breve delle ordinanze ... 🔗msn.com

Caos traffico al rientro dal mare il 1° maggio: chilometri di coda tra Pozzuoli e Giugliano - Lunghe code si sono registrate ieri sera, al rientro dai lidi del litorale flegreo-domizio, dopo le ore trascorse in spiaggia per i festeggiamenti del ... 🔗fanpage.it