Caos traffico per i lidi a Pozzuoli e Giugliano | accessi regolati tolleranza zero su sosta selvaggia

traffico lungo le vie di accesso ai lidi di Pozzuoli e Giugliano (Napoli); il vertice in Prefettura coi Comuni interessati. 🔗 In via di emissione i primi provvedimenti per arginare il problemalungo le vie di accesso aidi(Napoli); il vertice in Prefettura coi Comuni interessati. 🔗 Fanpage.it

Caos traffico lidi litorale domizio-flegreo, in arrivo ordinanze per contingentare l’accesso: a Pozzuoli divieto dopo le 17 - Per evitare che le strade verso i lidi dell’area flegrea e domiziana si trasformino in trappole di lamiere sotto il sole, i sindaci dei Comuni interessati sono pronti a firmare nuove ordinanze che regolamenteranno l’afflusso e il deflusso dei veicoli in specifiche fasce orarie. È quanto emerso dal vertice convocato oggi dal prefetto di Napoli, Michele […] L'articolo Caos traffico lidi litorale domizio-flegreo, in arrivo ordinanze per contingentare l’accesso: a Pozzuoli divieto dopo le 17 sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Caos traffico al rientro dal mare il 1° maggio: chilometri di coda tra Pozzuoli e Giugliano - Lunghe code si sono registrate ieri sera, al rientro dai lidi del litorale flegreo-domizio, dopo le ore trascorse in spiaggia per i festeggiamenti del 1° maggio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

