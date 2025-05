Caos traffico al rientro dal mare il 1 maggio | chilometri di coda tra Pozzuoli e Giugliano

rientro dai lidi del litorale flegreo-domizio, dopo le ore trascorse in spiaggia per i festeggiamenti del 1° maggio. 🔗 Lunghe code si sono registrate ieri sera, aldai lidi del litorale flegreo-domizio, dopo le ore trascorse in spiaggia per i festeggiamenti del 1°. 🔗 Fanpage.it

Caos traffico in FiPiLi: incidente a Ginestra Fiorentina, lunghe code direzione mare - Firenze, 24 febbraio 2025 – Un altro pomeriggio di caos traffico in FiPiLi. Intorno alle ore 17 c’è stato un incidente stradale a Ginestra Fiorentina. È successo al km 13+600 in direzione mare. In base alle prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento. Traffico fermo subito dopo l’incidente, con lunghissime code che ben presto sono arrivate a raggiungere anche i sei chilometri. Ad aggravare la situazione anche l’orario di punta e la pioggia. 🔗lanazione.it

Tir in fiamme nella galleria dell’A12: Liguria tagliata in due, autostrada chiusa da ore e traffico nel caos - Mattinata di inferno sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove un tir ha preso fuoco all’interno di una galleria, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante, provocando il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e, a distanza di oltre nove ore, la rete autostradale ligure è ancora paralizzata. Viabilità interrotta e chilometri di code Per motivi di sicurezza e per consentire le ispezioni alla volta del tunnel, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le carreggiate, causando chilometri di coda e forti disagi alla circolazione. 🔗thesocialpost.it

Napoli, da associazioni appello a Manfredi per piano traffico: “Caos ingorghi, ambulanze intrappolate” - Tempo di lettura: 3 minutiTroppo traffico comporta tante ricadute negative, tra le quali invivibilità, inquinamento e tassametri troppo salati. Ma anzitutto un fatale rischio ritardi per i mezzi di soccorso. Lo ricordano le associazioni dei Taxi, dei Consumatori e una del Primo Soccorso delle Autombulanze. Lo mettono nero su bianco in una letta aperta al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Al Comune, infatti, chiedono un piano traffico e le attivazioni di tutte le Ztl istituite in città. 🔗anteprima24.it

Viale Regione Siciliana nel caos, automobilisti soffocati dal traffico, code per più di due ore - Palermo paralizzata dal traffico ... sul ponte stesso e successivo rientro sulla centrale. Dalle ore 5 alle ore 5 del giorno dopo, (9 aprile) sarà il turno della corsia centrale in direzione Trapani, ... 🔗blogsicilia.it

Ravello, caos traffico in Costiera: postazione ausiliari a Castiglione - Dopo le polemiche dei giorni scorsi in Costiera Amalfitana per il caos generato dal traffico veicolare in particolar ... come l’interruzione delle vie del mare ed altre emergenze». 🔗ilmattino.it