Caos Lecce-Napoli annullati 700 biglietti ai tifosi azzurri | l’annuncio ufficiale

Lecce di Giampaolo ed il Napoli di Conte bisogna segnalare un Caos biglietti. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Torino, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra gara decisiva per la lotta scudetto con l’Inter. Domani sera, esattamente alle ore 18.00, gli azzurri saranno di scena allo Stadio Via del Mare per giocare contro il Lecce di Marco Giampaolo.I salentini saranno un ostacolo duro da superare, visto che hanno solo due punti di vantaggio sul terzultimo posto. Tuttavia per questa gara bisogna registrare anche un Caos biglietti.Lecce-Napoli- annullati 701 biglietti ai tifosi partenopei: la motivazioneCome comunicato dal Lecce, infatti, sono stati annullati 701 biglietti dei tifosi del Napoli perché riguardavano altri settori del Via del Mare diverso da quello destinato agli ospiti. 🔗 Spazionapoli.it - Caos Lecce-Napoli, annullati 700 biglietti ai tifosi azzurri: l’annuncio ufficiale Per la gara di domani dello Stadio Via del Mare tra ildi Giampaolo ed ildi Conte bisogna segnalare un. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Torino, di fatto, ilè atteso da un’altra gara decisiva per la lotta scudetto con l’Inter. Domani sera, esattamente alle ore 18.00, glisaranno di scena allo Stadio Via del Mare per giocare contro ildi Marco Giampaolo.I salentini saranno un ostacolo duro da superare, visto che hanno solo due punti di vantaggio sul terzultimo posto. Tuttavia per questa gara bisogna registrare anche un701aipartenopei: la motivazioneCome comunicato dal, infatti, sono stati701deidelperché riguardavano altri settori del Via del Mare diverso da quello destinato agli ospiti. 🔗 Spazionapoli.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Siria nel caos, massacro di alawiti: giustiziati oltre 700 civili - Più di mille persone hanno perso la vita nelle province siriane di Latakia e Tartus, lungo le coste del Mediterraneo, dove il 7 marzo è iniziata una rivolta degli alawiti fedeli al deposto presidente Bashar al-Assad. Anche numerosi bambini tra le vittime. Lo riporta Associated Press. «Possiamo vivere insieme», ha dichiarato il presidente ad interim della Siria, Ahmad Sharaa (conosciuto come Al-Jolani), in un appello a tutti i connazionali perché ritrovino la pace e l’unità nazionale, dopo i sanguinosi scontri e le stragi di civili degli ultimi giorni. 🔗lettera43.it

"Insurrezione popolare": la Francia piomba nel caos? - La Francia si ritrova in un cul de sac, e la colpa è (anche) della condanna di Marine Le Pen. Par di leggere le cronache dell'Italia di Tangentopoli, quella travolta dall'ebbrezza manettara. Da una parte, scrive Vincent Trémolet de Villars per Le Figaro, c'è la sinistra che, "in nome della separazione dei poteri", vorrebbe "che la giustizia imponesse alla zona grigia della politica la trasparenza della virtù. 🔗liberoquotidiano.it

Feltri travolge Parenzo: “La condanna di Marine Le Pen ha un sapore politico. Se ci mette il becco la giustizia è il caos” (video) - Vittorio Feltri irrompe come un ciclone a “L’Ariache tira” nella puntata del primo aprile. Invitato dal conduttore David Parenzo a dire la sua sulla spallata giudiziaria a Marine Le Pen, fatta fuori dalla corsa all’Eliseo, il direttore editoriale del Giornale non si fa pregare nel fare una disamina del sistema giudiziario. Lui che, come si sa, ha sempre espresso la sua convinzione sull’innovenza di Stasi sul delitto di Garlasco. 🔗secoloditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caos Lecce-Napoli, annullati 700 biglietti ai tifosi azzurri: l’annuncio ufficiale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lecce-Napoli, annullati 700 biglietti che aggiravano le misure organizzative - Il club salentino comunica il divieto di ingresso per i residenti in Campania che hanno acquistato tagliandi diversi dal settore ospiti ... 🔗corrieredellosport.it

Caos Lecce-Napoli, annullati 700 biglietti ai tifosi azzurri: l’annuncio ufficiale - Per la gara di domani dello Stadio Via del Mare tra il Lecce di Giampaolo ed il Napoli di Conte bisogna segnalare un caos biglietti. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Torino, di fatto, il ... 🔗informazione.it

Annullati oltre 700 biglietti per Lecce-Napoli - Le forze dell'ordine e l'Ufficio Anagrafe del Comune di Lecce ha bloccato le vendite per violazione delle limitazioni imposte ai tifosi ospiti. 🔗leccezionale.it