Caos in consiglio comunale Paolo Alli | Totale vicinanza e solidarietà a Bandecchi non esiste alcun reato

Allizzato dai filmati e appare evidente che non vi sia traccia dei reati per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio". Il presidente di Alternativa popolare, interviene a sostegno di Stefano Bandecchi, segretario del partito oltre che sindaco e presidente della Provincia.

San Michele, caos bilancio: salta la convocazione del Consiglio comunale - “Il Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio di Previsione convocato per il 17 aprile in prima convocazione e il 18 in seconda convocazione viene riconvocato, con una procedura “poco ortodossa”, per il 28 aprile prossimo. La riconvocazione, senza alcuna motivazione e senza revocare la... 🔗avellinotoday.it

Consiglio comunale sospeso: Piciocchi, "Sinistra blocca i lavori e strizza l'occhio al caos" - Seduta sospesa in consiglio comunale a Genova, a causa del mancato numero legale dovuto ad alcune assenze tra i consiglieri e alla decisione della minoranza di uscire, proprio per fare venire meno il numero legale. La mossa dell'opposizione ha fatto chiudere anzitempo la seduta, quando mancavano... 🔗genovatoday.it

Terni, caos in consiglio comunale: la procura chiede il rinvio a giudizio per Stefano Bandecchi - La procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Stefano Bandecchi sui fatti riguardanti il caso in consiglio comunale dello scorso 28 agosto 2023. A riportare la notizia in prima battuta è l’Ansa. La richiesta di rinvio a giudizio firmata dal procuratore Andrea Claudiani e... 🔗ternitoday.it

Caos in consiglio comunale a Terni: chiesto il rinvio a giudizio per Stefano Bandecchi - La Procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio per Stefano Bandecchi per il caos avvenuto in consiglio comunale il 28 agosto 2023. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo primo otto ... 🔗umbria24.it

SAN PRISCO - Caos in consiglio comunale, Paolino: «Clima teso nella pseudo maggioranza, il sindaco D’Angelo si conferma campione di fuga» - 16:09:26 SAN PRISCO. Ancora polemiche a San Prisco dopo il consiglio comunale di ieri mattina. Su quanto accaduto in aula consiliare è intervenuto il rappresentante dell’opposizione Francesco P ... 🔗casertafocus.net

Cattolica, caos in consiglio comunale per l’automedica. L’assessore Romeo: “Aggredito con toni intimidatori” - Continua a tenere banco sia nelle aule del Consiglio comunale di Cattolica, ma soprattutto fuori, l’accesa discussione, che per poco non si trasformava in rissa tra maggioranza e opposizione, sulla ma ... 🔗chiamamicitta.it