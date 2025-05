Canton Ticino da riscoprire sei idee pazzesche per restare immersi nella natura

Ticino si prepara a inaugurare la stagione outdoor con una proposta ricca e variegata, pensata per tutti gli amanti dello sport all'aria aperta. Le giornate più lunghe e il clima mite trasformano il territorio in un autentico parco avventura, ideale per escursionismo, trail running.

Cammini di Rinascita, obiettivo Appennino: sei mesi di eventi con un festival per riscoprire l'Italia - Castelli: “Il Festival dell’Appennino continua a crescere e diventa sempre più inclusivo. Numerose le comunità del sisma che hanno voluto aderire” 🔗affaritaliani.it

In Canton Ticino scatta per errore l’allarme generale, le sirene sentite anche in diversi Comuni del Comasco - Como, 3 aprile 2025 – Serata movimentata quella di mercoledì in Canton Ticino, dove le sirene dell'allarme che avvisano la cittadinanza di un'emergenza in corso sono scattate a più riprese e il loro suono si è udito anche al di qua del confine. In particolare l'allarme è risuonato a Chiasso, Balerna, Morbio, Novazzano, Coldrerio, Vacallo e Castello per fortuna senza conseguenze perché quando la popolazione stava già per uscire di casa per andare nei rifugi e gli uomini in età di leva a recarsi ai punti di raccolta, sui cellulari è arrivato l'avviso di Alertswiss che avvisava del falso ... 🔗ilgiorno.it

Meno frontalieri in Canton Ticino, ma nel resto della Svizzera continuano ad aumentare: le ragioni - COMO – Aumenta il numero di frontalieri in tutta la Svizzera, tranne in Canton Ticino che per il secondo trimestre consecutivo in controtendenza registra un calo. Il dato diffuso dall’Ufficio federale di statistica si riferisce al quarto trimestre del 2024 ed è un po’ il consuntivo dell’anno che si è appena concluso: nella Svizzera italiana il numero di lavoratori provenienti dalle province di Como e Varese è diminuito dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti e dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. 🔗ilgiorno.it

