CANOTTAGGIO – Giacomo Gentili Argento Olimpico a Parigi 2024 e simbolo del canottaggio italiano

simbolo del quattro di coppia italiano. Con un Argento Olimpico conquistato a Parigi 2024, quattro ori europei e un titolo mondiale nella categoria assoluta, Giacomo Gentili si conferma tra i protagonisti del canottaggio internazionale. Ma il suo percorso comincia da lontano: 2 ori giovanili tra Europei e Mondiali nel singolo, che hanno segnato l’inizio di una carriera ricca di talento, determinazione e successi. Oggi Alice Liverani lo incontra per una chiacchierata a cuore aperto sul suo viaggio nello sport d’élite, la mentalità da campione e le ambizioni future. In questo video: Le emozioni di Parigi 2024 La vita da atleta azzurro L’importanza del lavoro di squadra nel canottaggio I sacrifici e la passione dietro ogni medaglia Un’intervista imperdibile per chi ama lo sport, il canottaggio e le storie di resilienza. 🔗 Oasport.it - CANOTTAGGIO – Giacomo Gentili Argento Olimpico a Parigi 2024 e simbolo del canottaggio italiano È uno degli atletidel quattro di coppia. Con unconquistato a, quattro ori europei e un titolo mondiale nella categoria assoluta,si conferma tra i protagonisti delinternazionale. Ma il suo percorso comincia da lontano: 2 ori giovanili tra Europei e Mondiali nel singolo, che hanno segnato l’inizio di una carriera ricca di talento, determinazione e successi. Oggi Alice Liverani lo incontra per una chiacchierata a cuore aperto sul suo viaggio nello sport d’élite, la mentalità da campione e le ambizioni future. In questo video: Le emozioni diLa vita da atleta azzurro L’importanza del lavoro di squadra nelI sacrifici e la passione dietro ogni medaglia Un’intervista imperdibile per chi ama lo sport, ile le storie di resilienza. 🔗 Oasport.it

