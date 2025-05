Cannabis light le Regioni chiedono un passo indietro al Governo

Regioni si sono trovati a riconoscere all’unanimità che il Decreto Sicurezza mette in difficoltà il settore della canapa, che in Italia conta 3.000 aziende con 30.000 addetti, 500 milioni di fatturato e il 90% di export. Chiediamo perciò ufficialmente una revisione. 🔗 Veronasera.it - Cannabis light, le Regioni chiedono un passo indietro al Governo «Tutti i rappresentanti dellesi sono trovati a riconoscere all’unanimità che il Decreto Sicurezza mette in difficoltà il settore della canapa, che in Italia conta 3.000 aziende con 30.000 addetti, 500 milioni di fatturato e il 90% di export. Chiediamo perciò ufficialmente una revisione. 🔗 Veronasera.it

Su altri siti se ne discute

Cannabis light fuorilegge col decreto sicurezza: in 24 ore in fumo 500 milioni (e 30mila posti di lavoro) - C'è Made in Italy e Made in Italy. E se il vino italiano va sostenuto e protetto dai dazi statunitensi, il comparto della cannabis light, nonostante conti un giro d'affari da mezzo miliardo e dia lavoro a circa 30mila persone, può essere raso al suolo con una decretazione d'urgenza. Da un giorno... 🔗cataniatoday.it

Il giro di vite sulla cannabis light: “Costretti a prenderci una pausa” - Macerata, 25 aprile 2025 – “Ci prendiamo un momento di pausa per organizzarci”. Così Alessandro Luca Marconi, titolare insieme alla compagna Alessia Ferranti, del negozio di via Crispi “CBWeed Macerata” – brand di cannabis light e altri derivati della canapa – ha annunciato la chiusura temporanea. La sera dell’11 aprile il Dl sicurezza è stato pubblicato in Gazzetta ed è entrato in vigore il giorno successivo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cannabis light, il governo è spaccato. Tosi (Forza Italia): “Vietarla in Italia credo sia sbagliato e illiberale” - “In tutta Europa la produzione e la commercializzazione della canapa industriale è consentita, vietarla in Italia credo sia sbagliato e illiberale. Sono a rischio 11 mila aziende agricole associate anche a Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Copagri; aziende spesso guidate da under 40 e under 30, che in questi anni hanno investito soldi e creato decine di migliaia di posti di lavoro, che pagano le tasse e contribuiscono al Pil. 🔗tpi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cannabis light, le Regioni chiedono un passo indietro al Governo; «Il Dl Sicurezza non vieta la coltivazione di Cannabis light»: il Governo risponde alle Regioni ·; Canapa, regioni contro la stretta del governo: Modificare il Dl sicurezza; Tutte le Regioni, insieme, chiedono al governo un passo indietro sulla canapa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cannabis light, le Regioni chiedono un passo indietro al Governo - «Chiediamo ufficialmente una revisione dell’articolo 18 del DL, che vieta la coltivazione della canapa anche a bassissimo contenuto di Thc», ha detto L’assessore veneto all’Agricoltura Federico Caner ... 🔗veronasera.it

Coltivazione della canapa: le regioni chiedono di rivedere il decreto sicurezza - Coltivazione della canapa: le regioni chiedono di rivedere il decreto sicurezza. Tutelare 3.000 aziende e 30.000 addetti. 🔗ilnordestquotidiano.it

Divisi dalla canapa, Lega veneta contro il governo - Divisi dalla canapa: Regioni contro esecutivo, Lega di “popolo” contro Lega di governo. È l’effetto del decreto Sicurezza, e in particolare dell’articolo 18 che ha già creato il parapiglia nella filie ... 🔗informazione.it