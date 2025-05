Cane nel Seveso a Cormano intervento dei Vigili del fuoco

Vigili del fuoco sommozzatori a Cormano per la ricerca di un Cane caduto nel fiume Seveso. Non sono certo passati inosservati i Vigili del fuoco e i sommozzatori che, sabato pomeriggio, hanno perlustrato l’area verde nei pressi di via Brodolini a Cormano. Allarme al 112 per un Cane caduto nel Seveso a Cormano Erano circa . 🔗 delsommozzatori aper la ricerca di uncaduto nel fiume. Non sono certo passati inosservati idele i sommozzatori che, sabato pomeriggio, hanno perlustrato l’area verde nei pressi di via Brodolini a. Allarme al 112 per uncaduto nelErano circa . 🔗 Ilnotiziario.net

