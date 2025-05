Cane legato con catena cortissima e senza acqua | padrone multato a Nichelino

Nichelino, nei giorni scorsi, il padrone di un Cane è stato multato per le condizioni in cui teneva il proprio animale. È la prima sanzione di questo tipo emanata in Piemonte. Fuori dalla sua villetta, il Cane era tenuto legato a una catena molto corta.

