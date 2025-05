CANALE 5 | THE COUPLE ALLA DOMENICA PER IL COLPO DI GRAZIA FINALE E TANTI SALUTI

COUPLE non è finito ma è come se lo fosse. CANALE 5 ha spostato il reality condotto da Ilary Blasi nella serata peggiore di tutte: la DOMENICA.Il COLPO di GRAZIA FINALE – anche se la FINALE vera e propria dovrebbe andare in onda l’11 maggio – e TANTI SALUTI per un reality game che forse non sarebbe proprio dovuto andare in onda.L’Isola dei Famosi dovrebbe partire regolarmente mercoledì 7 maggio per poi passare al lunedì dALLA seconda puntata. Il destino de Lo Show dei Record non è ancora noto in questo caos.Certamente mandare Ilary Blasi contro lo speciale di Affari Tuoi e l’ex Francesco Totti ospite d’onore a Che Tempo Che Fa vuol dire solo abbassare il sipario e per sempre.L'articolo CANALE 5: THE COUPLE ALLA DOMENICA PER IL COLPO DI GRAZIA FINALE E TANTI SALUTI proviene da BUBINO. 🔗 Bubinoblog - CANALE 5: THE COUPLE ALLA DOMENICA PER IL COLPO DI GRAZIA FINALE E TANTI SALUTI Thenon è finito ma è come se lo fosse.5 ha spostato il reality condotto da Ilary Blasi nella serata peggiore di tutte: la.Ildi– anche se lavera e propria dovrebbe andare in onda l’11 maggio – eper un reality game che forse non sarebbe proprio dovuto andare in onda.L’Isola dei Famosi dovrebbe partire regolarmente mercoledì 7 maggio per poi passare al lunedì dseconda puntata. Il destino de Lo Show dei Record non è ancora noto in questo caos.Certamente mandare Ilary Blasi contro lo speciale di Affari Tuoi e l’ex Francesco Totti ospite d’onore a Che Tempo Che Fa vuol dire solo abbassare il sipario e per sempre.L'articolo5: THEPER ILDIproviene da BUBINO. 🔗 Bubinoblog

