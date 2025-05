Can Yaman e Thamires Hauch sono una coppia? Esplode il gossip

Yaman sia rimasto stregato dalla bella giornalista Thamires Hauch. Ecco i dettagli suo gossip del momento. 🔗 Comingsoon.it - Can Yaman e Thamires Hauch sono una coppia? Esplode il gossip Dopo la sua visita in Brasile per promuovere El Turco, si mormora che Cansia rimasto stregato dalla bella giornalista. Ecco i dettagli suodel momento. 🔗 Comingsoon.it

El Turco, stasera su Canale 5 la seconda e ultima parte della Serie tv con Can Yaman - In onda stasera, martedì 15 aprile 2025 su Canale 5, la seconda e ultima parte de El Turco, la serie tv con Can Yaman e Greta Ferro. Ecco le Anticipazioni. 🔗comingsoon.it

Can Yaman: dalla Turchia al successo internazionale, tra nuovi progetti e impegno sociale - Can Yaman, beh… che dire. Probabilmente lo conosci già, o magari no, ma fidati: se lo incroci anche solo per sbaglio sullo schermo, non lo dimentichi facilmente. È di Istanbul, classe 1989 e con quel sorriso da far girare la testa ha conquistato mezzo mondo. Ha dentro di sé un mix particolare di radici balcaniche, […] L'articolo Can Yaman: dalla Turchia al successo internazionale, tra nuovi progetti e impegno sociale è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Can Yaman rinasce sul piccolo schermo: l’emozione di “Il Turco” approda su Canale 5 - Non è semplice parlare di un progetto che ha suscitato tanta curiosità ancor prima di essere completato. Eppure, eccoci qui, pronti a condividere il fermento che si respira attorno a Il Turco, nuova miniserie turca con protagonista assoluto Can Yaman. Per noi è come se fosse un viaggio nel tempo e, insieme, un tuffo nella […] L'articolo Can Yaman rinasce sul piccolo schermo: l’emozione di “Il Turco” approda su Canale 5 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Can Yaman, oltre i pettorali c'è di più: Il Turco segna l’inizio di un nuovo percorso - La miniserie Il Turco su Mediaset non è stato un successo di ascolti, ma ha segnato l'inizio di un percorso artistico più maturo per l'attore Can Yaman. APPROFONDIMENTO di MARITA TONIOLO — 23 ... 🔗movieplayer.it

Can Yaman, la laurea in Giurisprudenza, la fidanzata attrice, l'ex Diletta Leotta, la polemica con Mediaset: «Il Turco? Ottima promozione» - Can Yaman è nato l’8 novembre 1989 a Istanbul, Turchia, nel quartiere di Suadiye da papà Güven Yaman, di origini kosovare di etnia albanese e dalla madre Güldem Yaman, una professoressa di ... 🔗leggo.it